Manager général des Bleus depuis 2019 aux côtés du sélectionneur, Fabien Galthié, Raphaël Ibanez va voir ses missions à la FFR évoluer vers un rôle plus transversal. Il ne serait alors plus rattaché à la tête du XV de France.

Pour le second mandat de Fabien Galthié qui débute, et connaîtra sa première échéance en compétition officielle le vendredi 2 février au Stade Vélodrome (Marseille) face à l’Irlande, en ouverture du Tournoi des 6 Nations 2024, de nombreux changements sont attendus. Côté joueurs mais aussi côté staff.

Exit Laurent Labit et Karim Ghezal, tous les deux partis au Stade français. Pour les remplacer, Fabien Galthié s’est tourné vers Patrick Arlettaz et Laurent Sempéré qui officiaient l’an dernier à Perpignan et Paris. A la préparation physique, Thibault Giroud parti à l’UBB a laissé sa place à Nicolas Jeanjean, au gré d'une promotion interne.

Mais une autre modification de dernière minute pourrait suivre : selon nos informations, la question se pose en interne d’une modification des missions attribuées à Raphaël Ibanez, manager général du XV de France lors du premier mandat Galthié. L'ancien talonneur et capitaine des Bleus pourrait prendre du recul et s'éloigner de la vitrine du rugby français.

Une relation Galthié-Ibanez qui s’est lentement dégradée

Présentée en 2019, à la prise de fonctions, comme un duo sans logique hiérarchique, si ce n’est une répartition des tâches, la bonne entente de l’association Galthié-Ibanez s’est lentement dégradée au fil du mandat. Plusieurs épisodes ont contribué à ce constat. Parmi les plus récents, un incident est intervenu lors du choix de l'hébergement pour le stage de préparation à la Coupe du monde qui s'est tenu au mois d'août dans les Landes. Les deux hommes ont eu à choisir notamment entre deux établissements, le premier situé à Seignosse et le second à Hossegor. A ce sujet, Galthié aurait alors reproché à Ibanez d'avoir œuvré dans un intérêt plus individuel que collectif.

Ce fut aussi vrai pendant le Mondial, où plusieurs mésententes et incompréhensions sont apparues aux yeux des autres membres de la délégation, en interne. "Ce n’est pas un secret que la lune de miel entre les deux hommes est largement consommée, qu’elle appartient désormais au passé", commente un observateur privilégié. Si elles sont restées internes au groupe, sans être portées sur la place publique, ces tensions ont toutefois pesé sur le déroulé du Mondial et la vie du groupe.

Dernièrement, Galthié aurait aussi reproché à Ibanez la prise de parole véhémente de Richard Dourthe, beau-frère de l'ancien talonneur, sur l'antenne de Canal +. Si bien que Fabien Galthié, en accord avec la nouvelle direction fédérale incarnée par le duo Florian Grill et Jean-Marc Lhermet, devrait choisir de poursuivre sa route en bleu sans son premier adjoint directement impliqué.

Plusieurs pistes pour son avenir

Reste à connaître les modalités de son avenir. Récemment, le CV de Raphaël Ibanez serait apparu sur plusieurs bureaux de présidents de Top 14, même s’il n’a pas d’agent qui représente directement ses intérêts. Et ce n’est d’ailleurs pas la piste privilégiée.

Autre possibilité, plus vraisemblable : Raphaël Ibanez pourrait voir son poste redéfini en interne, à la FFR, où ses compétences sont reconnues et pourraient être mises à profit auprès des autres sélections (féminines, jeunes), devenant alors manager de toutes les équipes de France, et plus seulement le XV de France masculin.

Selon nos informations, des réflexions sont ouvertes en ce sens. Ibanez étant appelé à intervenir sur des missions sportives mais pas seulement, avec un volet de représentation et d’interventions sur les secteurs du marketing et des partenariats. Une solution interne qui permettrait également de soulager la FFR, qui connaît une situation financière inconfortable et qui n'a pas les moyens de sortir l'un des siens en cours de route.

Un poste qui ne sera pas remplacé

Pour rappel, le contrat d'Ibanez avait été renouvelé en janvier 2023 pour cinq ans avec une rémunération morcelée, dont une partie proviendrait de contrats publicitaires, notamment avec la marque Renault, et qui serait une contrainte pour les responsables fédéraux.

Du côté des Bleus, l’avenir s’écrit déjà et sans Ibanez directement impliqué. Ce nouveau projet ne comportera d’ailleurs pas de remplaçant clairement identifié. A ce sujet, un temps évoquée, l'arrivée d'un technicien supplémentaire (le nom de Pierre-Henri Broncan avait circulé) n'est plus non plus à l'ordre du jour. La nouvelle organisation laisserait donc Fabien Galthié et Jean-Marc Lhermet travailler en prise directe, sans intermédiaire.