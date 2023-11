Si l’un sera titulaire, l’autre remplaçant, les deux Anglais du XV de la Rose Joe Marchant et Henry Arundell apportent une touche très anglaise au derby.

Ce derby parisien qui s’annonce samedi à Jean-Bouin, où le Stade français n’a plus battu son voisin depuis le 3 décembre 2017, n’a peut-être jamais eu autant de saveur. Évidemment, les retrouvailles entre Laurent Labit, nouveau directeur sportif du club de la capitale, et Laurent Travers, ayant troqué le survêtement pour le costume de Président du Racing 92, sont attendues. Ces deux-là, après de longues années passées l’un à côté de l’autre à Montauban, à Castres puis au Racing, ont vu leur route se séparer en 2019 lorsque le premier a pris la décision de rejoindre le projet mené par Fabien Galthié à la tête de l’équipe de France. Depuis, les deux hommes entretiennent des relations plutôt froides. L’idée de les réunir en amont de la rencontre pour échanger autour de cette rencontre nous a bien effleuré l’esprit... Elle a vite été abandonnée. "Impossible", nous a-t-on fait savoir. Il y a aura donc un match dans le match. à ce sujet, jeudi matin en conférence de presse, l’ailier argentin Juan Imhoff déclarait qu’il était "très content de voir Laurent (Labit) rebondir", tout en ajoutant, comme pour mieux pimenter ce derby, "malheureusement, c’est au Stade français."

Juan Imhoff sera titulaire à l'aile dans le derby francilien. Icon Sport

Si l’on parle des hommes qui composent ce derby, deux d’entre eux s’apprêtent à découvrir cet événement en version française. Parce que cette notion, Joe Marchant et Henry Arundell la connaissent mieux que personne. Les deux internationaux anglais, médaillés de bronze lors du dernier mondial, évoluaient encore il y a quelques semaines dans des clubs londoniens, le premier aux Harlequins, le second chez les Londons Irish. Deux des nombreux clubs de la capitale anglaise qui composent le "RFU Championship." Jouer ces matchs, ils en ont donc l’habitude.

Arundell : un essai toutes les 46 min avec l’Angleterre

Ces deux-là sont aujourd’hui les têtes d’affiche de leur club respectif. Henry Arundell, pour sa première apparition en Top 14 a inscrit trois essais dimanche dernier sur la pelouse du RC Toulon, au milieu d’une équipe apathique durant quasiment une heure. La marque des grands, le signe d’un pari déjà réussi. Et pour cause. Le jeune Anglais de 20 ans se révèle être une opportunité de marché que les dirigeants racingmen ont su saisir. Souvenez-vous. Les London Irish alors en proie à de gros soucis financiers sont contraints de se séparer de nombreux joueurs. Une aubaine pour Laurent Travers. "Il a fallu aller très vite, se souvient aujourd’hui le président ciel et blanc. Mais je crois que nous avons réalisé un joli coup." Doux euphémisme.

Henry Arundell (Angleterre) a marqué contre le Chili en Coupe du monde. Icon Sport

Car celui qui, en 10 sélections, compte un essai inscrit toutes les 46 minutes sous le maillot de l’Angleterre, marque autant les esprits par ses qualités explosives. à 16 ans, il soulevait déjà en "squat" 150 kg. Aujourd’hui, il travaille avec des barres à 220 kg sur les épaules. "Je me suis blessé en début de saison dernière et je me suis mis en mode muscu, expliquait-il il y a peu pour la fédération anglaise. Résultat ? Comme je ne jouais pas, j’ai pu mettre du poids sur la barre, jusqu’à squatter 220 kg en séries de 4. C’est ma meilleure performance, il s’agit désormais de maintenir ce niveau. Mais je n’essaie pas de devenir l’homme le plus fort du monde." Il n’empêche, le Wales Online révélait l’été dernier qu’il avait été flashé à 38,1km/h à l’entraînement. Une information confirmée dimanche soir au micro de Canal + après avoir inscrit son "hat-trick".

On pensait d’ailleurs qu’une telle performance ferait de lui un titulaire en puissance pour ce derby. Raté. La pépite du rugby anglais devrait prendre place sur le banc contrairement à Joe Marchant qui officiera au centre de l’attaque des Soldats roses. Lui aussi est la tête de gondole du recrutement parisien.

Joe Marchant, centre de l'Angleterre, est titulaire avec le Stade français face au Racing. Icon Sport

Pourtant, lorsque le directeur général Lombard parvient à le convaincre, en décembre 2022, de rejoindre la capitale, le puissant trois-quarts centre n’est plus dans les petits papiers du sélectionneur du XV d’Angleterre de l’époque Eddie Jones. L’Australien lui préfère Henry Slade. En signant à Paris, Marchant fait alors une croix sur sa carrière internationale, les joueurs évoluant à l’étranger ne pouvant pas être sélectionnés. L’éviction de Jones lui sera finalement favorable, Steve Borthwick le rappelle en sélection et en fait un titulaire durant la Coupe du monde. Seulement, "Aujourd’hui, au vu des textes, il n’est plus sélectionnable, explique Thomas Lombard. A ma connaissance, ne peuvent être appelés que des joueurs ayant quitté des clubs qui ont déposé le bilan. Ce n’est pas le cas de Marchant." Qu’en sera-t-il dans quelques semaines, à l’approche du Tournoi des 6 Nations ?

Le patron de la fédération anglaise de rugby (RFU) Bill Sweeney a fait le point il y a peu sur la situation des nombreux internationaux qui évoluent en Top 14 cette saison. Si l’ailier du Racing 92 Henry Arundell sera sélectionnable pour le prochain Tournoi des 6 Nations en raison de la règle des "circonstances particulières" suite à la disparition pour raisons économiques de son ancien club des London Irish, Joe Marchant lui ne pourra pas officiellement être retenu par Steve Borthwick, sauf changement de règlement d’ici là. En attendant, il sera un atout maître pour stopper l’hémorragie de défaites parisiennes à Jean-Bouin.