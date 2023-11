Le demi de mêlée clermontois est de retour au premier plan après une dernière saison compliquée. Il explique les raisons de ce regain de forme et les enjeux de la bataille contre le RC Toulonnais.

Sébastien Bézy, c’est l’histoire d’un mec débarquant à Clermont à l’été 2020. Arrivé pour concurrencer Morgan Parra, l’idole du pays auvergnat, l’ancien Toulousain avait bien débuté son aventure en jaune et bleu avant de partager le poste avec le "Merdeux". Débarrassé de la légende clermontoise, Bézy pensait sans doute avoir le champ libre au début de la saison 2022-2023. Manqué, l’émergence de Baptiste Jauneau a elle aussi conduit à un partage du temps de jeu avec le jeune Béarnais. Mais ces dernières semaines, le numéro 9 international a pris ses galons de titulaire lors des deux dernières victoires convaincantes de l’ASM.

Baptiste Jauneau est à nouveau victime d'une entorse à la cheville et sera indisponible six à huit semaines. Le demi de mêlée clermontois pourrait revenir le 23 décembre, sur la pelouse de Pau.https://t.co/kMpPoq9JaI — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 14, 2023

Face à la blessure du jeune prodige, Sébastien Bézy est attendu dans un rôle de leader et d’accélérateur de particules, derrière un pack gargantuesque. "Je ne crois pas que j’étais catastrophique ces dernières saisons (rires) mais c’est vrai qu’avec nos dernières victoires tout le monde est peut-être un peu meilleur, et moi y compris. Cette saison, on sent vraiment que nos avants et notamment notre troisième ligne sont au-dessus du lot. C’est plus simple pour nous, les trois-quarts, d’envoyer du jeu et d’accélérer le tempo", explique l’ancien stadiste.

Duel international en prévision ?

Ce samedi, Clermont et Bézy doivent confirmer leur bonne forme récente en écartant les ambitions toulonnaises. Au milieu de cette affiche qui n’en est vraiment plus une au goût du diffuseur (le match ne sera pas diffusé en prime time), le Francilien de naissance affrontera Baptiste Serin ou Ben White dans un juteux duel de neuf internationaux. Face à l’un des deux demis de mêlée, Sébastien Bézy entend bien faire prouver ses qualités d’animateur dans un match qui s’annonce tendu d’un point de vue stratégique. "Je ne le prends pas comme un défi individuel. L’un et l’autre sont des joueurs importants de leur effectif et on sait que si on les met en difficulté Toulon jouera moins bien. Plus globalement, ils ont d’énormes individualités et on connaît leur force : beaucoup d’agressivité et un jeu d’occupation qui met à mal leurs adversaires", poursuit Bézy.

Passés de la quatrième à la sixième place malgré leur succès dans l’Hérault, les Jaunards peuvent vraiment se mettre au chaud au milieu des cadors du championnat. "L’année dernière on était au même niveau au classement puis on avait fait match nul contre Bordeaux. Aujourd’hui, on n’a pas le droit de se relâcher pour réussir notre objectif de qualification. Cela fait deux ans que le top 6 nous échappe et ce match contre Toulon est très important pour valider notre victoire à Montpellier." Une occasion à ne pas manquer pour Bézy et sa bande.