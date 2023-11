Il a fait le choix de quitter son Tarn pour relever un nouveau défi, poussé par Didier Casadéi. Et pour l’heure, ce pari est réussi puisqu’à 23 ans, Thomas Vidal est un titulaire du CAP.

Ce garçon, pur produit du rugby tarnais, a décidé de quitter son nid, cet été, pour rejoindre Périgueux et se "donner la chance de réussir au rugby". Thomas Vidal, pilier gauche qui est arrivé en provenance de Graulhet, est pourtant très attaché à son Tarn. Originaire de Labruguière, il a passé dix saisons au Castres olympique. "C’était mon club fanion, celui dans lequel je voulais jouer, témoigne-t-il. J’ai fait les catégories de minimes à espoirs, en touchant un peu à cette équipe pro. Je me suis entraîné avec quand je suis entré au centre de formation en 2018. J’ai même joué un match en Coupe d’Europe. Et quand tu vois l’équipe en haut, c’est ce vers quoi je veux tendre."

Déjà à cette époque, Didier Casadei prend contact avec le joueur. "Je l’avais contacté il y a trois ans avant d’aller au Racing", raconte l’actuel manager du CAP. "J’étais encore jeune, je ne savais pas trop. J’étais près de la maison et il m’était difficile de sauter le pas et quitter le cocon familial. D’autant plus quand tu joues dans ton club… Et comme j’avais l’opportunité de signer un nouveau contrat à Castres, c’est ce que j’ai fait."

L’adaptation au quotidien de joueur pro

Mais le destin a voulu que les chemins de Vidal et Casadéi se recroisent. "J’ai repris contact avec lui car j’aime son côté besogneux et volontaire", avoue le second. L’obtention de la licence par le premier, faisant suite à son DUT Chimie, a permis à ce qu’il prenne son envol. "Cette année, je me concentre uniquement sur le rugby. J’ai fait ce choix pour progresser et réussir à ce niveau." Et ce pari est réussi, puisque le joueur de première ligne a disputé huit des dix premières journées du championnat, à chaque fois en tant que titulaire. "Je ne m’attendais peut-être pas à jouer autant mais je savais le boulot que j’avais à faire pour jouer. Je pense que j’avais le niveau. Mais il y avait tout un travail d’adaptation."

Parce que passer d’un club jouant le milieu de tableau de Nationale 2 à celui d’un club placé dans le top 6 du niveau supérieur n’est pas forcément évident. Cela implique un changement non seulement de niveau mais aussi d’emploi du temps. "Jouer pendant un an en Nationale 2 en étant pluriactif relève d’une autre philosophie : il y a d’abord le boulot, et ensuite l’entraînement le soir. Là, pour me reconcentrer pleinement sur le rugby, je n’ai pas dû non plus réapprendre le rugby mais il fallait m’y remettre."

Et quand on s’entraîne plus, on joue mieux, compte tenu de l’opinion de son coach sur son début de saison : "Quand il était en Nationale 2, il s’entraînait un peu moins. Là, on est sur des standards de joueur professionnel. Et il a fait des progrès sur les plans athlétique, physique, il se déplace mieux… C’est un bon petit joueur de ce niveau-là."

"Il ferraille, il aime bien ça"

Sans faire de bruit, ce timide est donc devenu une pièce essentielle aux yeux du staff qui lui accorde toute sa confiance. Pilier gauche titulaire, il fait surtout impression dans le domaine de la défense. "Il nous le rend bien, salue Didier Casadéi. Il est régulier dans ses performances et est engagé car il est travailleur. Il ferraille, il aime bien ça. C’est un bon défenseur, dur sur l’homme, qui se donne à 100 %. C’est pour ça que j’aime bien ce style de joueur." "Comme on dit, l’attaque fait gagner des matchs mais la défense fait gagner les titres, commente Vidal. Surtout avec les matchs d’hiver qui arrivent, les défenses prennent le pas sur les attaques." Autant d’opportunités pour ce Tarnais de briller.