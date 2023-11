La venue de l’international a ravi les habitués de Mayol. Elle vient confirmer la volonté de Pierre Mignoni de s’appuyer sur des joueurs du cru.

Dimanche dernier, la soirée a été un peu plus douce pour les supporters varois. Heureux d’avoir gagné le choc face au Racing, ils ont eu la cerise sur le gâteau en consultant nos colonnes : "Melvyn Jaminet, transfert imminent vers le RCT." Le bruit courait, mais cette fois, la rumeur s’est concrétisée en information.

En rejoignant le club qui le faisait rêver gamin, l’arrière a lié son avenir pour une longue durée. Des parties prenantes au dossier évoquent un accord pour les quatre prochaines années. Toulon et Toulouse ont aussi convenu, de manière orale, que l’intéressé ne participera pas à l’affrontement du 23 décembre prochain, pour la 10e journée du Top 14.

Du côté de la maison varoise, si le secret était bien gardé, la satisfaction est intense. Depuis plus d’un an, Pierre Mignoni avait identifié l’ancien Perpignanais comme une priorité. L’international français (20 sélections) apporte des caractéristiques différentes dans le triangle des arrières notamment grâce à sa précision au but et à sa longueur de jeu au pied.

Avec Ivaldi, un Minot de la Rade peut en cacher un autre

Ce recrutement répond aussi à une donnée primordiale dans l’esprit de "Migno" : Jaminet est un enfant du pays, et il a montré, à de maintes reprises, ces derniers mois, son envie absolue de rejoindre les Rouge et Noir. "On retrouve enfin de l’ambition sur le marché, s’est satisfait Manu Bielecki, président des Z’acrau du RCT. On a mis fin aux années Collazo où on visait les six en recrutant chez les mal classés. Une prise comme Jaminet peut faire oublier le départ de Carbonel dans le cœur des gens."

Sur la rade, les "Minots" sont choyés, adorés, vénérés. Avec Jaminet, l’entité au muguet s’est offert une star, tout en soignant son ADN. Une arrivée à point nommé pour calmer les critiques devenues véhémentes au fil des déceptions.

Dans sa quête de reconstruire une identité forte, Pierre Mignoni et ses dirigeants ont finalisé un autre dossier majeur. Comme annoncé dans notre édition du 30 octobre, les contacts étaient bien réels entre Toulon et Mickaël Ivaldi. Selon nos indiscrétions, un accord a été trouvé pour un engagement, a minima, sur la saison 2024-2025. Une autre année sera en option, et un processus de reconversion en tant qu’entraîneur a été proposé à l’actuel talonneur du Stade français. À 33 ans, le natif de La Seyne-sur-Mer s’apprête donc à retrouver sa région, son club formateur, et un entraîneur qu’il a eu le temps d’apprécier au LOU (2016-2022).