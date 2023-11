Tendance : messieurs les rugbymen, rangez vos mains !

Dans le dernier journal Midi Olympique, Marc Duzan est revenu sur le Mondial à sa manière. Notre journaliste a souhaité évoqué le comportements des acteurs de notre sport sur le terrain, mais aussi autour. Voici sa tendance.

À bien y réfléchir, je ne sais si c’est un vent de modernité ou un typhon d’idioties qui souffle actuellement sur le rugby mondial et trouve son origine en Afrique du Sud. On a donc hurlé au prophète, au jour où Rassie Erasmus et son staff ont dégainé en tribunes ces stroboscopes de plastique censés indiquer aux joueurs, en plein match, si ceux-ci devaient opter pour les trois points ou alors la pénaltouche. «C’est génial, Kobus! Feu orange pour un grand coup de pompe de Pollard et feu vert pour un ballon porté de quinze mètres!» Mais, nom de Dieu, d’où vient donc cette foutue manie qu’ont les coachs de vouloir systématiquement «accompagner» leurs joueurs comme si ceux-ci sortaient de la crèche ?

Et pensez-vous que ces Springboks, qui ont fracassé la dernière Coupe du monde en comptant à chaque poste une soixantaine de sélections, avaient vraiment besoin qu’on leur indique la voie à suivre? Ne me dîtes pas que ce genre de fanfreluche ait été utile à Duane Vermeulen, Eben Etzebeth ou Faf de Klerk. Ne me faîtes pas croire que ce batifolage n’avait en réalité d’autre but que de légitimer le salaire d’un sélectionneur, amuser la galerie ou nourrir le grand guignol ambiant. Car à trop vouloir «accompagner» les joueurs, on en fera tôt ou tard des moutards à jamais incapables de se prendre en mains, au soir des grands matchs…

Toutefois, si la tartufferie des spotlights est une chose, l’odieux manège des «mains devant la bouche» en est une autre et d’ici, je revois aujourd’hui le même Rassie dissimuler le bas de son visage pour causer du pays à son adjoint Felix Jones quand une poignée de Tricolores, avant le dernier France-Uruguay, usaient du même artifice pour éviter que la substantifique moelle de leurs conversations ne se retrouvent tôt ou tard disséquée par un linguiste de cabaret ou un médium d’arrière-salle.

Alors, quoi? Le rugby va-t-il vraiment singer son prestigieux cousin et bientôt jouer à Messi ou Ronaldo? Et que veulent-ils tous nous cacher, au juste ? L’origine du monde, la recette secrète de l’omelette de la Mère Poulard ou l’endroit précis de cette plage de Dieppe où Fabien Galthié avait l’autre jour égaré son slip? Rangez vos paluches et montrez-nous vos visages, sacrebleu! Le rugby, ce sont des gueules, des expressions et des sourires. Pas un chapelet de contorsions mécaniques qui laisserait place, au moment où les mains s’abaissent, à un méchant concert de langues de bois…