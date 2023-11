Même si ce ne fut pas la principale caractéristique technique de la rencontre, le Stade toulousain s’est appuyé sur le jeu au pied en début de partie pour débloquer la situation. Un jeu au pied d’attaque, rasant ou en diagonale dans les airs, qui a fait mouche. Explications.

Avant cette rencontre face à Perpignan, le Stade toulousain pointait à la dernière place du classement du Top 14 des équipes utilisant le jeu au pied. Seulement 20,6 ballons tapés de moyenne lors des cinq premières journées de championnat. Parmi ceux-là, pas ou peu de place pour des passes au pied ou du jeu au pied court. Seulement 11,7 % des coups de pied pour du jeu rasant ou dans le deuxième rideau et 3,9 % de passes au pied. Des chiffres faméliques. "Rien de surprenant jusque-là", nous direz-vous. "Jeu de mains, jeux de Toulousains", la maxime est connue, la philosophie de jeu éprouvée.

Le match de samedi face à l’Usap marquait le retour des internationaux. Romain Ntamack en rééducation, Thomas Ramos, quatre mois passés avec le XV de France, était positionné au poste d’ouvreur. Sans doute imprégné par une autre forme de jeu. La raison ? L’international a très souvent eu recours à son jeu au pied, notamment pour taper dans la diagonale ou servir un partenaire dans le deuxième rideau sur un petit "rasant". En moins de 50 minutes passées sur la pelouse du stade Ernest-Wallon, Ramos a joué sept coups de pied dont 4 pour du jeu "court". Ces quatre-là, il les a tous tapés dans la même zone située dans l’axe du terrain entre la ligne des quarante mètres adverses jusqu’à dix mètres de la ligne d’essai, comme pour mieux marquer que ce type de jeu est principalement une arme offensive. Si le premier visant à trouver Arthur Retière sur son aile a terminé sa course directement en touche (7e), le second a fait mouche instantanément. Un jeu au pied décisif permettant au Stade toulousain d’inscrire le premier de ses six essais de la partie par l’intermédiaire d’Ange Capuozzo (19e). Sur cette action, la lecture de jeu du meilleur réalisateur français durant la Coupe du monde est juste parfaite. L’attaque toulousaine après un ballon structuré sur touche a contraint l’arrière catalan Jean-Pascal Barraque à monter en bout de ligne pour tenter de réduire un surnombre, laissant sans couverture le deuxième rideau. Il n’en faut alors pas plus à Ramos, placé un peu avant l’entrée des 22 mètres perpignanaise, pour ajuster un petit intérieur du pied gauche rasant filant dans l’angle du terrain pour l’international italien, marquant sans opposition.

Virgile Lacombe : "Ce n’était pas une consigne"

Un peu plus tard, il a récidivé, cette fois en se trouvant plus proche de la ligne. Las, le demi de mêlée Sadek Deghmache s’est montré plus prompt que Melvyn Jaminet à se saisir du ballon dans l’en-but.

Tous ces jeux au pied ont été joués dans un laps de temps très court durant la première période, laissant penser à la mise en place d’une stratégie particulière des Toulousains. Ugo Mola et ses adjoints avaient-ils décelé une faille dans l’organisation défensive catalane ? Avaient-ils donné pour mission d’user et parfois d’abuser de cette forme de jeu ? "Les coups de pied sont seulement des initiatives de Thomas (Ramos), a répondu Virgile Lacombe, entraîneur des avants toulousains en conférence de presse d’après match. Ce n’était pas une consigne. C’est lui qui a décidé quand il le sentait de jouer dans le dos." Si au final les joueurs d’Ugo Mola sont restés dans les mêmes standards que lors des cinq premières journées avec seulement 20 ballons joués au pied durant cette rencontre, force est de souligner que c’est avec cette arme qu’ils ont débloqué la situation en début de rencontre jusqu’à mener 38 à 6 (45e), avant de beaucoup moins prendre leur pied…