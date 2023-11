En cette sixième journée de top 14, pas moins de treize bleus ont retrouvé la compétition avec leurs clubs. Régénérés mentalement comme physiquement, ils n’ont pour autant pas tous connu les mêmes fortunes… tour d’horizon.

Ça y est, le Top 14 a retrouvé les Bleus. Mais pas tous, car Julien Marchand, blessé, Grégory Alldritt, en repos pour deux mois et Reda Wardi manquent encore à l’appel. Mais ce week-end, pas moins de treize d’entre eux ont fait leur retour à compétition avec leur club. Il s’agit de Cyril Baille, Uini Atonio, Paul Boudehent, Pierre Bourgarit, François Cros, Jonathan Danty, Anthony Hastoy, Thibaud Flament, Matthieu Jalibert, Anthony Jelonch, Thomas Ramos, Damian Penaud et Antoine Dupont. Ces treize joueurs ont ainsi rejoint le reste de la colonie bleue qui avait déjà refoulé les pelouses de Top 14 : Peato Mauvaka, Dorian Aldegheri, Melvyn Jaminet à Toulouse ; Baptiste Couilloud et Romain Taofifenua à Lyon ; Sekou Macalou au Stade français ; Arthur Vincent, Bastien Chalureau et Paul Willemse à Montpellier ; Maxime Lucu, Louis Bielle-Biarrey, Yoram Moefana et Sipili Falatea à l’UBB ; Charles Ollivon, Gabin Villière et Jean-Baptiste Gros à Toulon ; et enfin Cameron Woki et Gaël Fickou au Racing 92.

Sur le banc face à Perpignan, Antoine Dupont a joué un peu d’une demi-heure pour son retour en Top 14. Une prestation toute en sobriété du capitaine des Bleus.https://t.co/KgxjLYbEGB — Midi Olympique (@midi_olympique) November 12, 2023

Une reprise qui, comme le montre bien notre tableau (page 3), s’est faite à la carte selon les états de forme physique et mentale de chacun, qui étaient tous très hétérogènes. Avant d’affronter Bayonne, le Rochelais Uini Atonio avouait ainsi qu’il avait eu besoin d’un vrai "break" : "J’ai passé trois semaines où j’ai complètement coupé avec le rugby. J’ai passé du temps avec ma famille, vu qu’on a vécu quatre mois ensemble (avec les Bleus, N.D.L.R.) pour préparer la Coupe du monde. Du coup, franchement, j’étais content de revenir au club. Et encore plus au regard de l’énergie qu’il y avait quand tous les internationaux sont arrivés en début de semaine. Ça fait du bien, mentalement, de couper. Même si on a fini sur une note un peu… Bizarre. Je trouvais un peu violent le fait d’avoir perdu le dimanche soir et d’être déjà dispersé le lundi matin. Mais je ne sais même pas si j’ai regardé des matchs de rugby pendant trois semaines, j’ai coupé complètement. Du coup, je suis régénéré physiquement et mentalement. Je suis prêt à reprendre la course. Et rigoler avec les mecs."

Cros : "Ugo Mola m’a dit de revenir le 6 novembre. Je lui ai répondu : "Parfait, ça me va !""

D’autres n’avaient pas le même besoin de couper, et ce même si la défaite en quart de finale fut difficile à digérer :"Après trois semaines de vacances, je me sens très bien, déclarait cette semaine Anthony Jelonch. On a eu une première semaine compliquée pour digérer la défaite mais il faut passer à autre chose. Je n’avais pas coupé depuis très longtemps, alors c’est vrai qu’au troisième jour de vacances, je m’ennuyais chez moi. Mais je n’avais pas forcément envie de reprendre rapidement, ça m’a fait du bien à la tête et au corps de profiter de plusieurs jours de repos."

Face à Perpignan, six internationaux français ont fait leur retour à la compétition du côté de Toulouse. Anthony Jelonch a tout défoncé sur son passage, alors que Thomas Ramos a géré comme il sait le faire. Antoine Dupont a été sobre.https://t.co/Ji68XxWWRp — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 11, 2023

À Toulouse, on se souvient que Peato Mauvaka, malgré un temps de jeu particulièrement conséquent pendant le Mondial, avait repris dès la quatrième journée. Même chose pour Charles Ollivon à Toulon. D’autres ont tout simplement suivi les demandes de leurs managers, comme François Cros à Toulouse : "J’ai simplement demandé à Ugo Mola ce qu’il comptait faire avec moi. Il m’a expliqué que je revenais à l’entraînement le 6 novembre. Je lui ai répondu : "Ok, parfait, ça me va !""

Des performances contrastées

Tous les internationaux français ne se sont pas comportés de la même façon. Par exemple, on ne peut pas dire que La Rochelle ait connu un réel effet « retour des Bleus », même s’il faut reconnaître que les conditions météo exécrables ont nivelé la rencontre. Uini Atonio a tout de même fait une entrée remarquée. Du côté de Bordeaux-Bègles, la charnière Maxime Lucu – Matthieu Jalibert s’est montrée à son avantage. Yoram Moefana fut volontaire, mais les ailiers Bielle-Biarrey et Penaud n’ont pas vraiment pu s’exprimer sous un temps hostile aux ailiers.

À Toulouse, Anthony Jelonch a signé un retour fracassant, en étant décisif dans les dix dernières minutes du match. Thomas Ramos a bien distribué le jeu, à l’image de sa passe décisive pour Ange Capuozzo en début de rencontre. L’habituel arrière, replacé en dix, est sorti après avoir connu une petite alerte au mollet. François Cros et Thibaud Flament ont fait le boulot quand Cyril Baille s’est montré plus discret. À Lyon, Baptiste Couilloud et Romain Taofifenua n’ont rien pu faire pour empêcher la défaite à domicile face aux Parisiens d’un Sekou Macalou très présent. Maintenant, les Bleus vont devoir retrouver leurs repères de club et redevenir des leaders qu’ils étaient avant le Mondial.