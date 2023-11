Rugby à XIII - Albi : au carrefour des ambitieux

Finaliste de la Coupe de France et demi-finaliste du championnat la saison dernière, Albi s’autorise à être ambitieux. Les Tarnais rêvent d’un sacre en 2024.

La saison 2023 a respectivement honoré Limoux et Carcassonne, lauréats en championnat et en Coupe de France. Si une équipe mérite de figurer sur le podium du précédent exercice c’est bien la formation d’Albi Rugby League. L’équipe phare du 81 s’est brillamment illustrée en atteignant la finale de la Coupe de France en avril dernier face à Carcassonne. Une finale largement favorable aux Audois (36-12), la marque finale est certes sans appel, mais après le dernier coup de sifflet, tous les spécialistes et observateurs ont reconnu que le score n’était pas vraiment en conformité avec la rencontre. Trois semaines après face au même adversaire, les Albigeois ont mené la vie dure aux Audois dans le dernier carré. Ces derniers se sont certes imposés (26–16), mais ont reconnu avoir frisé la correctionnelle. Et pour flatter un peu plus, le parcours des Albigeois, ils n’ont compté des victoires face au champion de France limouxin (Trois au total). Après ce précédent parcours, on caresse dans la même orange et noire de légitimes ambitions. "L’an passé, nous avons vécu des moments inoubliables, précise le président, Pierre Maynadier. Nous avons eu le plaisir de disputer une finale, de déplacer de nombreux Albigeois à Perpignan. Malheureusement, il nous a manqué quelque chose. Cette année, nous avons pour ambition d’aller chercher un des deux titres soit la Coupe ou le championnat dont le dernier titre remonte à 1977."

"Stabilité"

Afin d’être en conformité avec ses ambitions, le comité directeur a choisi l’option de la stabilité. "Au sein de l’effectif, nous avons conservé le noyau dur du groupe, conservé nos étrangers, intéressés des jeunes au sein du groupe senior. Nous l’avons conforté par l’arrivée de cinq recrues au profil très intéressant. On s’est donné les moyens pour atteindre notre objectif." Après six journées dont deux matchs reportés face à Toulouse et Limoux, le premier bilan est assez flatteur malgré un faux départ à l’entame à Saint- Gaudens (Défaite 46-24). Une défaite gommée par des succès aux dépens de Carcassonne et Lézignan et samedi soir face à Villeneuve -sur-Lot (40-4) devant 1500 spectateurs. Outre le bon parcours de l’équipe fanion, le corps dirigeant se flatte des résultats de toutes les catégories surtout des U17 et U15 finalistes l’an dernier de la Coupe et du Championnat. Signe de la qualité de la structure, l’école de rugby a dépassé le cap des cent licenciés. Pour jouer dans la cour des grands, Albi sait aussi qu’il faut posséder une solide formation.