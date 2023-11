L'édito : "Merci pour ces moments"

L'édito du lundi 13 novembre par Emmanuel Massicard.

Fabien Galthié a fait son retour mercredi dernier sur le devant de la scène médiatique. Chouette de le revoir, même s’il aura fallu attendre 24 jours pour assister à ces fameuses et tant attendues retrouvailles. Sur la forme, pas de surprise. On ne change pas les bonnes vieilles habitudes : un entraînement au milieu des gosses d’une école de rugby forcément ravis -c’est bon pour la cote de popularité et ça fait toujours de belles images- et une conférence de presse chronométrée, comme pour nous rappeler combien la parole et le temps du sélectionneur sont précieux.

Sur le fond, des mots choisis au millimètre, pour incarner le bilan d’un premier mandat qui a redoré le blason du rugby français, malgré un seul titre glané et cet échec violent en quart de finale, face aux Springboks. Un point fait notre misère…

Enfin, au cœur du propos « galthesque », l’expression de la douleur ressentie par l’ancien demi de mêlée qui parla de ce temps du deuil qui lui avait été nécessaire, pour supporter le poids de l’échec. Rien d’anodin et rien d’illogique.

À tout dire, cette élimination en quart de finale fut reçue avec une rare violence par l’ensemble des composantes du rugby français, à la mesure des espoirs immenses et peut-être démesurés placés dans ce Mondial. Il faudra rebondir, et se reconstruire.

Galthié aura le temps, d’ici au Tournoi. Ses joueurs un peu moins. Eux qui, hors Grégory Alldritt et Reda Wardi, sont déjà revenus aux affaires, en club. Le Top 14 n’attend pas et il faut renvoyer l’ascenseur aux employeurs qui, ne l’oublions pas, ont consacré tant et tant d’efforts à la cause nationale.

Après trois petites semaines de repos, les Bleus sont donc sur le pont quand, pour leur très grande majorité, les Sudistes sont à la plage ou à l’herbage, le temps de se refaire une santé physique et mentale. Ils profitent de ces saisons quasi construites chez eux autour des seules compétitions internationales alors qu’au Nord, en France et plus globalement en Europe, le calendrier des clubs occupe la majorité de l’espace.

Bref, ne vous étonnez pas si vous n’avez pas retrouvé vos internationaux au meilleur de leur forme, tranchants et décisifs, ce week-end encore. Ne vous étonnez pas, non plus, s’ils mettront du temps à redevenir des étoiles filantes ou, bien pire, s’ils seront rattrapés par cette chienne de blessure dans les semaines à venir. Car le rebond post-Mondial ne fera pas de cadeau.

La page à tourner est lourde comme un fardeau et les Bleus, à l’image de leur sélectionneur, auront besoin de vide pour tout digérer, retrouver du « peps » et de la fraîcheur, reposer leurs nerfs et s’identifier à la cause d’un nouveau projet. Du luxe ? Non, ce n’est rien d’autre que des éléments indispensables à la pratique d’un sport de combat collectif comme le rugby.

Face à la quadrature de ce cercle imparfait et sans pitié, on se dit que les absents n’ont pas toujours tort. Pour une fois, au moins. Et l’on revient inévitablement au cas Alldritt, seul Bleu à prolonger le repos jusqu’à fin décembre… Usé, mâché, le troisième ligne centre a trouvé un accord inédit avec son club, La Rochelle. Il bénéficiera ainsi du temps nécessaire à sa reconstruction ; une sacrée aubaine à l’échelle du rugby français mais une évidence ailleurs. Pas sûr d’ailleurs que cette concession, aussi coûteuse soit-elle à l’instant présent pour des Maritimes mal partis en championnat, ne devienne pas un coup gagnant d’ici quelques mois, quand ils retrouveront leur numéro 8 et capitaine en grande forme pour les matchs de fin de saison. Les plus importants.