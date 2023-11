Vaincus sur de courtes marges lors des trois dernières rencontres, les Maritimes doivent réagir pour ne pas s’enliser. Ça tombe bien : les cadres sont de retour.

"Il sera crucial de bien démarrer pour que ce ne soit pas la course à la fin." C’était il y a trois mois, jour pour jour : à Mont-de-Marsan, le 10 août, La Rochelle venait de dominer Bordeaux-Bègles en amical et Sébastien Boboul se projetait sur l’entame, aussi déterminante qu’indécise, de cette saison de Coupe du monde. Le technicien avait alors exhorté les jeunes "à se lâcher" et avait fait référence aux "joueurs d’expérience à certains postes" pour mener à bien le départ.

Trois mois plus tard, les cinq premières journées n’ont pas validé les promesses et les intentions d’août : La Rochelle, fébrile et inconstante, s’est inclinée à quatre reprises sur ses cinq premières rencontres. À Oyonnax, dans des conditions dantesques, elle a livré la plus mauvaise de ses prestations. La bascule n’est pas si loin, comptablement parlant. Elle aurait même déjà pu – dû ? – se produire : les Maritimes ont une différence de points favorable (+ 4) et une défense relativement performante (1,8 essai concédé contre 2,4 inscrits, 10,8 pénalités subies) ; surtout, ils restent sur trois revers par d’infimes marges : un point à Clermont, trois face à Castres, deux à Oyonnax. Tout sauf un hasard : il a manqué à la fois beaucoup – dans le contenu – et peu – pour que les résultats soient favorables… À date, c’est sûrement plus rageant que véritablement inquiétant.

Des retours en masse

Le constat a en tout cas sauté aux yeux comme une évidence : les cadres présents n’ont pas été au niveau attendu et le centre de formation maritime, en progression, n’est pas encore l’égal de son alter ego toulousain en termes de richesse. À Oyonnax, aucun des titulaires de la dernière finale de la Champions Cup n’était présent sur la pelouse au coup d’envoi… Quoi qu’il en soit, toutes les questions ayant accompagné le Stade rochelais sur les trois derniers mois vont devoir être reformulées. Avec le retour simultané de nombreux internationaux - Atonio, Boudehent, Bourgarit, Danty, Hastoy, Wardi, Botia, Seuteni et Skelton postulent pour ce week-end, la donne va changer. Dès samedi, les supporters maritimes sont en droit d’espérer revoir une équipe plus en phase avec leurs attentes et son statut de double championne d’Europe en titre. Si l’alarme ne doit pas encore être tirée du côté de Marcel-Deflandre, les deux réceptions consécutives de Bayonne et Bordeaux-Bègles doivent permettre aux Charentais de se mettre en marche avant. À commencer par le secteur de la mêlée, symptomatique des manques récents avec seulement 71 % d’efficacité sur ses introductions.

Avec trois réceptions sur les quatre prochaines journées – après un déplacement au Racing 92 suivra la venue de l’Usap, les hommes de Ronan O’Gara ont l’opportunité – en plus des atouts – de se replacer en milieu de peloton avant d’aborder la défense de leur titre continental. Ce serait un moindre mal.