Suite du championnat de Top 14 avec la 6e journée ce week-end qui commence par la rencontre entre Toulouse et Perpignan. Ce dimanche soir, ce sont Toulonnais et Racingmen qui clôtureront cette journée.

Toulouse - Perpignan

Le XV de départ probable de Toulouse : 15. Jaminet ; 14.Capuozzo, 13.Barassi, 12.Costes,11.A. Retière ;10.Ramos, 9.Graou ou Dupont ; 7.Jelonch, 8.Roumat, 6.Cros ; 5.Flament,4.Arnold ; 3.Aldegheri, 2.Mauvaka (cap.), 1.Neti ou Baille.

Remplaçants : 16. Cramont, 17.Baille ou Neti, 18.Vergé, 19.Elstadt, 20.Dupont ou Graou,21.Guitoune, 22.Tauzin, 23.Franks.

Infirmerie : le staff toulousain a vu les jeunes Théo Ntamack et Joshua Brennan rejoindre l’infirmerie après le match à Pau. Le troisième ligne souffre d’une entorse de la cheville tandis que le deuxième ligne s’est fracturé une côte.Matthis Lebel (cheville), Juan Cruz Mallia (main) et Julien Marchand (genou) sont eux aussi indisponibles pour cette rencontre. Le centre argentin Santiago Chocobares n’est lui pas blessé mais toujours en vacances après avoir disputé la Coupe du monde.

Le XV de départ probable de Perpignan : 15. Barraque ; 14. Dupichot, 13. Sawailau, 12.Duguivalu, 11. Veredamu ; 10. McIntyre (cap.), 9.Deghmache ; 7. Galletier, 8. Fa’aso’o, 6. Bachelier ; 5. Tanguy ou Tuilagi, 4. Orie ; 3. Joly, 2. Ruiz, 1. Lotrian.

Remplaçants : 16. Montgaillard, 17. Chiocci, 18. Tuilagi ou Tanguy, 19. Van Tonder, 20. Ecochard, 21. Allan ou Rodor, 22. Dubois, 23.Fakatika.

Infirmerie : le succès face à Toulon aura laissé des traces au sein de l’effectif des Sang et Or. Notamment à l’endroit de la troisième ligne qui fut impactée, où Joaquin Oviedo (acromio) et Patrick Sobela (ischio-jambiers) seront indisponibles quelques semaines. Le troisième ligne centre samoan So’otala Fa’aso’o (ischio-jambiers) et le centre tonguien Afusipa Taumoepeau (cuisse) ne sont plus très loin d’un retour. Toujours au centre, Apisai Naqalevu (main) poursuit son protocole de rééducation alors que le troisième ligne Jacobus Van Tonder est enfin disponible.

Castres - Oyonnax

Le XV de départ probable de Castres : 15. Dumora ; 14. Raisuqe, 13. Séguret, 12. Cocagi, 11.Hulleu ; 10.Popelin, 9.Fernandez ; 7.Babillot (cap.), 8.Ardron, 6.Champion de Crespigny ; 5.Staniforth, 4.Maravat ; 3.Chilachava, 2.Zarantonello, 1.Tichit.

Remplaçants : 16. Colonna, 17. De Benedittis, 18. Nakarawa, 19.Delaporte, 20. Le Brun, 21.Arata, 22. Botitu, 23. Hounkpatin.

Infirmerie : le talonneur Gaëtan Barlot, qui a perdu des dents dans le combat à Paris, sera ménagé ce week-end, de même que Geoffrey Palis, en délicatesse avec une cheville. Romain Macurdy poursuit sa phase de reprise de la course. Derrière, Adrea Cocagi (fracture d’une main) est toujours convalescent, de même que Filipo Nakosi, opéré d’un poignet. Ryno Pieterse a une blessure similaire à celle de l’ailier fidjien. Martin Laveau et Matt Tierney sont toujours aux soins.

Le XV de départ probable d'Oyonnax : 15. Bouraux ; 14. Sweetnam, 13. Farrell, 12. Mensa, 11. Ikpefan ; 10. Soulan, 9. Cassang ; 7. Kornath, 8. Taofifenua, 6. Lebreton ; 5. Fabregue, 4. Lebas ; 3. Oz, 2. Geledan (cap.), 1. Abraham.

Remplaçants : 16. Leiataua, 17. Sutherland, 18. Fifita, 19. Godener, 20. Ruru, 21. Betencourt, 22. Salles, 23. Vaotoa.

Infirmerie : l’infirmerie oyonnaxienne se vide. Après le pilier Antoine Abraham et l’ailier Daren Sweetnam qui avaient retrouvé la compétition face à La Rochelle, le troisième ligne Filimo Taofifenua et l’arrière Maxime Salles sont à leur tour opérationnels. Sur les bancs de l’infirmerie restent encore indisponibles le pilier Adrien Bordenave (biceps) et le troisième ligne Luke Hamilton (genou), tous deux en phase de reprise. Le deuxième ligne Ewan Johnson (genou), les ailiers Enzo Reybier (fracture du péroné) et Gavin Stark (entorse de la cheville) poursuivent leur convalescence.

Lyon – Stade français

Le XV de départ probable de Lyon : 15.Arnold (cap.); 14.Ioane, 13.Maraku, 12.Regard ou Godwin, 11.Niniashvili; 10.Jackson, 9.Couilloud; 7.Saghinadze, 8.Botha ou Gouzou, 6.Kpoku; 5.R.Taofifenua, 4.Geraci; 3.Bamba, 2.Coltman, 1.Devisme ou Kaabeche.

Remplaçants : 16. Marchand, 17. Rey, 18. Lambey ou Guillard, 19.Gouzou ou Botha, 20. Page-Relo, 21. Smith, 22. Dumortier ou Abrahams, 23. Tafili

Infirmerie : le dernier déplacement au Racing n’a pas généré de grande casse. De fait, si l’on excepte les blessés longues durée (Doussain, Berdeu), le Lou compte désormais ses absents sur les doigts d’une main: les troisième ligne Liam Allen (déchirure mollet) et Loann Goujon (coude), le pilier Feao Fotuaika (pied), qui vient de reprendre la course, et le numéro 8 Jordan Taufua (raisons personnelles). À noter que le trois-quarts centre des Fidji et recrue phare du Lou Semi Radradra n’a pas encore posé ses valises dans la capitale des Gaules, retardé par des soucis administratifs.

Le XV de départ probable du Stade français : 15. Hamdaoui ou Barré ; 14.Laloi, 13.Marchant, 12. Ward, 11.Dakuwaqa ; 10.Henry, 9.Kockott ; 7.Macalou, 8.Habel-Kuffner, 6. Briatte ; 5.Pesenti, 4.Azagoh ; 3.Gomez Kodela, 2.Ivaldi, 1 Abramishvili.

Remplaçants : 16. Peyresblanques, 17.M. Alo-Emile ou Kakovin, 18.Gabrillagues, 19.Halaifonua, 20.Hirigoyen ou Van der Mescht, 21.Zabalza ou Weber, 22.Segonds, 23.P. Alo-Emile.

Infirmerie : opéré pour la deuxième fois de sa carrière des cervicales au mois de septembre, le pilier gauche Clément Castets est en phase de reprise. Le pilier droit Hugo Ndiaye est indisponible. Tout comme Giorgi Melikidze pour qui le club de la capitale a enrôlé un joker médical en la personne de l’Argentin Gomez Kodela. Ce dernier fera ses débuts sous ses nouvelles couleurs ce samedi. Parmi les trois-quarts, seuls Sefa Naivalu et Pierre Boudehent sont indisponibles.

Montpellier - Clermont

Le XV de départ probable de Montpellier : 15. Tisseron ; 14. Ngandebe, 13. Darmon ou Vincent, 12. Serfontein ou Vincent, 11. Bridge ou De Nardi ; 10. Carbonel ou Garbisi, 9. Paillaugue ; 7. Doumenc ou Nouchi, 8. Simmonds, 6. Camara (cap.) ; 5. Willemse, 4. Stooke ; 3.Lamositele, 2. Latu, 1. Forletta.

Remplaçants : 16. Karkadze, 17. Erdocio, 18. Duguid ou Verhaeghe, 19. Nouchi ou Doumenc, 20. Reinach, 21. Garbisi ou Carbonel ou Foursans, 22. Darmon ou Vincent, 23. Thomas.

Infirmerie : alors que son retour était imminent, le centre Geoffrey Doumayrou a connu une petite rechute et a déclaré forfait pour ce match. Le talonneur Brandon Paenga-Amosa, le pilier Simon-Pierre Chauvac, le centre Auguste Cadot sont également blessés et forfaits. L’arrière et co-capitaine Anthony Bouthier, qui craignait une fracture du coude, ne souffre finalement que d’une grosse entorse. Le demi de mêlée Léo Coly a subi une commotion contre le Racing à domicile. Pour le reste et à l’heure où nous écrivons ces lignes, de nombreuses incertitudes planent encore sur la composition de la ligne d’attaque. Cobus Reinach a toutefois fait son retour et pourrait être aligné.

Le XV de départ probable de Clermont : 15. Newsome ; 14. Delguy, 13. Moala, 12. Hériteau ou Simone, 11. Raka ; 10. Urdapilleta, 9. Bézy ou Jauneau ; 7.Yato, 8. Lee, 6. Tixeront ou Sowakula ; 5. Simmons, 4. Lanen ; 3. Ojovan, 2. Fainga’a, 1. Falgoux (cap.).

Remplaçants : 16. Couly, 17. Beria, 18. Jedrasiak, 19. Dessaigne, 20. Sowakula ou Tixeront, 21. Bézy ou Jauneau, 22. Belleau, 23.Slimani.

Infirmerie : le staff clermontois ne disposera pas d’Étienne Fourcade (hernie inguinale) ni de Yohan Beheregaray (pied). Alex Newsome a été ménagé en début de semaine mais devrait bien tenir sa place. Pierre Fouyssac était lui de retour à l’entraînement. Alexandre Fischer (rupture des ligaments croisés) est toujours en rééducation.

Pau - Bordeaux-Bègles

Le XV de départ probable de Pau : 15. Maddocks ; 14. Laporte ou Ezeala, 13. Gailleton, 12.Decron, 11. Attissogbe ; 10. Simmonds, 9. Daubagna ; 7.Zegueur, 8. L. Whitelock (cap.), 6. Hewat ou Puech ; 5.Capelli, 4. Auradou ; 3. Tokolahi, 2. Delhommel, 1. Seneca.

Remplaçants : 16. Rey, 17. Fisi’ihoi ou Gigena, 18. Ducat, 19. Metz, 20. Puech ou Hewat, 21. Robson, 22. Desperès, 23. Corato.

Infirmerie : Lekima Tagitagivalu s’est blessé face à Toulouse en fin de match. Le troisième ligne fidjien, qui revenait de la Coupe du monde, souffre d’une lésion au niveau de l’ischio-jambier. Plusieurs semaines d’absence sont à prévoir. Sacha Zegueur est remis de sa commotion et est apte, comme Hugo Hamonou. Pour le reste, rien de nouveau : Clément Mondinat (ménisque) devrait être encore absent une dizaine de semaines. Beka Gorgadze (entorse à la cheville), Ignacio Calles (rupture du tendon d’Achille) et Eliott Roudil (genou) sont aussi sur le carreau.

Le XV de départ probable de Bordeaux-Bègles : 15. Buros ; 14. Penaud ou Tambwe, 13.Moefana, 12. Tapuai, 11. Bielle-Biarrey ; 10.Jalibert, 9.Lucu (cap.) ; 7. Bochaton ou Samu, 8. Gazzotti, 6.Diaby ; 5.Cazeaux, 4. Jolmes ; 3. Tameifuna ou Sadie, 2.Lamothe, 1.Poirot.

Remplaçants : 16. Latterrade, 17. Boniface, 18. Douglas, 19. Samu ou Bochaton, 20.Abadie, 21. Garcia, 22. Penaud ou Depoortere, 23.Sadie ou Tameifuna.

Infirmerie : de retour à l’entraînement cette semaine, Damian Penaud a ressenti une petite gêne à une cheville. Il pourrait néamoins postuler pour ce déplacement à Pau. L’Argentin Guido Petti est le dernier international en vacances mais il devrait reprendre la semaine prochaine. Jandre Marais (genou), Yann Lesgourgues (genou), Conor Sa (tendon d’Achille) sont toujours indisponibles. En revanche, Bastien Vergnes-Taillefer (adducteurs) et Alexandre Ricard (cheville) sont en phase de reprise.

La Rochelle - Bayonne

Le XV de départ probable de La Rochelle : 15. Dulin ; 14.Leyds ou Nowell, 13.Seuteni ou Nowell, 12.Danty, 11.Thomas ; 10. Hastoy, 9.Kerr-Barlow (cap.) ; 7. Botia, 8.Tanga, 6. Dillane ou Cancoriet ; 5.Skelton, 4. Ployet ; 3.Colombe ou Atonio, 2.Bourgarit, 1.Paiva ou Sclavi.

Remplaçants : 16. Lespiaucq-Brettes, 17.Sclavi ou Wardi, 18.Lavault, 19. Cancoriet ou Dillane, 20.Iribaren, 21. West, 22.Bollengier, 23.Atonio ou Colombe.

Infirmerie : le staff, qui va s’appuyer sur le retour de la grande majorité de ses Mondialistes, espère pouvoir disposer de l’arrière Brice Dulin, touché à un genou face à Castres. Le deuxième ligne australien Will Skelton, aussi, pourrait effectuer son retour à la compétition, après avoir soigné un mollet. En troisième ligne, Matthias Haddad Victor (genou) est aussi en instance de reprise.

Le XV de départ probable de Bayonne : 15. Spring ; 14. Megdoud, 13. Maqala, 12. Mori, 11. Pourailly ; 10. Lopez (cap.), 9. Rouet ; 7. Iturria, 8. Bruni, 6.Huguet ; 5. Paulos, 4. Leindekar ; 3. Cotet, 2. Giudicelli, 1.Perchaud.

Remplaçants : 16. Acquier, 17. Scholtz, 18. Ceyte, 19. Bourdeau, 20. Aprasidze, 21. Martocq, 22. Tiberghien, 23. Tatafu.

Infirmerie : Quentin Béthune, victime d’une luxation du coude face à Clermont, sera éloigné quelques semaines. Peyo Muscarditz (commotion face à Clermont) est absent. Gaëtan Germain, qui a subi une arthroscopie pour un problème cartilagineux, et Yohan Orabé (périostite) poursuivent leur rééducation. Luke Tagi (cuisse) et Reece Hodge (pied) devraient bientôt rejouer.

Toulon – Racing 92

Le XV de départ probable de Toulon : 15. Luc ; 14. Dréan, 13. Waisea, 12. Paia’aua, 11.Tuicuvu ; 10. Lolesio, 9. Serin ; 7. Abadie, 8. S. Tolofua, 6.Du Preez ; 5. Alainu’uese, 4. Halagahu ; 3. Gigashvili, 2.Baubigny (cap.), 1. Devaux.

Remplaçants : 16. Boulassel, 17. Gros, 18. Ribbans, 19. Isa, 20.White, 21. Hervé, 22. Sinzelle, 23. Brookes.

Infirmerie : blessé au dos samedi dernier lors du revers à Perpignan, Dan Biggar ne s’est pas entraîné avec ses coéquipiers cette semaine. Il rejoint Swan Rebbadj (genou, en reprise) et Anthony Étrillard (tendon d’Achille). Gabin Villière et Charles Ollivon seront en vacances pour les quinze prochains jours. Rayan Rebbadj est aux Fidji avec France 7. Leicester Fainga’anuku est rentré en Nouvelle-Zélande, il est attendu dans le courant du mois. Au rayon des bonnes nouvelles, Facundo Isa et David Ribbans sont à disposition.

Le XV de départ probable du Racing 92 : 15. Spring ; 14. Arundell, 13. Chavancy (cap.), 12.Fickou, 11. Naituvi ; 10. Gibert, 9. Le Garrec ; 7. Woki, 8.Kamikamica, 6. Diallo ; 5. Palu, 4. Sanconnie ; 3. Gomes Sa, 2. Narisia, 1. Kolingar.

Remplaçants : 16. Tarrit ou Ben Arous, 17. Ben Arous ou Gogichashvili, 18. Poloniati ou Chouzenoux, 19. Hemery ou Baudonne, 20. Le Bail, 21. Tedder, 22.Klemenczak, 23. John ou Kharaishvili.

Infirmerie : ce déplacement dans le Var pourrait correspondre à la première titularisation de la pépite anglaise Henry Arundell avec le Racing 92. De son côté, l’international fidjien Kitione Kamikamica revient en numéro 8 en lieu et place de Jordan Joseph. La charnière devrait être composée par Nolann Le Garrec et Antoine Gibert quand Cameron Woki pourrait débuter sur le flanc de la troisième ligne. Enfin, Camille Chat, touché à l’épaule contre le Lou, est très incertain et pourrait être supplanté sur le banc de touche par Janick Tarrit ou Eddy Ben Arous.