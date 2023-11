Avant-dernier de top 14 après une quatrième défaite en cinq matchs, Montpellier a cruellement besoin de points et se trouve sous pression.

Avec une quatrième défaite consécutive (et une troisième non bonifiée) concédée la semaine dernière à Bordeaux-Bègles (26-13), le MHR est toujours au point mort après cinq journées de Top 14. Mort, vraiment ? Sur le plan comptable, du moins : "C’est frustrant de prendre zéro point", grimaçait le centre Thomas Darmon la semaine dernière dans les entrailles de Chaban-Delmas. "Comptablement, c’est très compliqué. À l’extérieur c’est toujours bien de prendre un point et samedi soir, on ne le prend pas encore une fois. Ça peut coûter cher en fin de saison. Quand on voit la difficulté de ce championnat avec de plus en plus d’équipes qui alignent de gros effectifs, il faut prendre des points. On commence à être tout en bas au classement donc il va falloir gagner des matchs et engranger des points."

Sur le terrain, il serait injuste de dire que le MHR est au point mort. La semaine dernière encore, les Cistes ont démarré la rencontre tambour battants, et ont inscrit le premier essai de la rencontre après sept minutes de jeu et un beau mouvement dynamique : "On était bien, on faisait jeu égal… L’entame de la partie est bonne, on tient bien le ballon et on les met sous pression" rembobinait Darmon. On peut même avancer que le score fut sévère au vu de leur prestation : "Le contenu n’est pas catastrophique, c’est un peu le même match que contre le Racing (défaite 19-16), mais il faut réussir à prendre les bonnes décisions pendant le match. J’ai confiance en le groupe", positivait le manager Richard Cockerill. L’ex-talonneur de Leicester a certainement dû apprécier certaines prestations individuelles, comme celle de sa recrue Sam Simmonds, encore très actif, ou encore celle de Gabriel Ngandebe, qui sut créer du danger sur son aile.

Une défense à reconstruire

Seulement voilà, cela ne suffit pas : "C’est vrai qu’il manque quelque chose en plus qui va venir, j’en suis persuadé", assurait Darmon. Ce "plus", c’est peut-être la défense. Autrefois grande force du MHR, elle est aujourd’hui en manque d’efficacité. Il y a d’abord les plaquages manqués, qui furent au nombre de 22 à Chaban. Mais on a surtout l’impression que les Cistes ont commis des erreurs de lecture ou de repositionnement, comme ce trois contre deux laissé sur l’essai marqué par Pablo Uberti ou sur l’essai de Louis Bielle-Biarrey en toute fin de rencontre où il n’y avait pas de surnombre numérique (4 contre 4), mais plutôt positionnel, avec des Montpelliérains placés en 3 + 1. Ce genre d’erreurs ne pardonneront pas ce week-end, face à une équipe de Clermont qui compte de redoutables duellistes tels que Peceli Yato, Alivereti Raka, Bautista Delguy ou Fritz Lee, tous éclatants la semaine dernière contre Bayonne. Bref, les Montpelliérains ne pourront se permettre de laisser le moindre espace à ces Clermontois. Sinon…