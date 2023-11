Pour son deuxième match avec les Oyomen l’ouvreur argentin, Domingo Miotti, a été l’un des artisans de la victoire face à La Rochelle.

Joe El Abd se pose en témoin : "À Oyonnax nous aimons bien les joueurs argentins, leur mentalité nous correspond parfaitement." En 2012, Christophe Urios avait déniché une "pépite" argentine inconnue du grand public, Benjamin Urdapilleta parti vers Castres trois ans plus tard pour suivre son mentor après avoir disputé 76 matchs et inscrits 798 points sous le maillot des Oyomen. Oyonnax aime bien les Argentins et lors de la saison 2013-2014 le club de l’Ain compta même dans ses rangs une triplette argentine constituée de Benjamin Urdapilleta, du demi de mêlée Augustin Figuerola et de l’ailier Lucas Amorosino.

À son tour, Joe El Abd a déniché une "pépite argentine", elle se nomme Domingo Miotti. Il y a quelques semaines, seuls les plus fidèles supporters aindinois, ceux qui assistent aux entraînements, connaissaient cet ouvreur de 27 ans, arrivé des Glasgow Warriors en août dernier. Pourtant, celui qui a débuté sa carrière avec le club de Tucuman n’est pas venu sans bagages dans l’Ain. En 2019, lors de son arrivée dans les rangs des Jaguares, il est appelé à succéder à Nicolas Sanchez, parti au Stade français. Son parcours se poursuit avec la Western Force puis les Glasgow Warriors (2021) pour remplacer Adam Hastings. Parallèlement sa carrière internationale débute avec les moins de 20 ans (3 Coupes du monde en 2014, 2015, 2016), avec l’équipe à sept (10 sélections) avant d’intégrer les rangs des Pumas (10 sélections) avec un premier match contre l’Australie en décembre 2020.

À Oyonnax, Domingo Miotti a disputé son premier match lors d’une confrontation amicale avec les Zèbre, le 23 septembre. Mais c’est à Toulon, lors de la reprise du Top 14 que ses qualités ont été révélées au grand public… dans le contexte difficile d’une lourde défaite, avant d’être confirmées ce samedi face à La Rochelle avec à son actif 14 des 19 points inscrits par son équipe et une prise en mains assumée de la conduite du jeu oyonnaxien.

"Domingo peut être comparé à Urdapilleta"

Le public a été séduit, Joe El Abd a apprécié : "Sous certains aspects, Domingo peut être comparé à Benjamin Urdapilleta : ils ont les mêmes qualités dans le jeu au pied, la même aptitude à analyser le jeu et à s’adapter."

Domingo Miotti n’est pas arrivé par hasard à Oyonnax. Il a retrouvé dans l’Ain un autre Argentin, Lucas Mensa, arrivé en début de saison lui aussi et connu sous le maillot des Jaguares. Outre cette connexion, son choix a aussi été orienté par un certain Benjamin Urdapilleta. "J’ai appelé Benjamin, il m’a dit le plus grand bien du club, de son organisation, de ses structures, de son staff. Venir jouer en France était un objectif personnel, j’avais déjà eu un contact avec Joe El Abd et le projet qu’il m’avait présenté me convenait totalement. Il y a ici un côté familial qui me correspond. Oyonnax est une petite ville, c’est parfait pour être focus sur le rugby."

Si ses grands débuts au stade Mathon en Top 14 ne sont pas passés inaperçus, l’ouvreur argentin retient avant tout la victoire d’un groupe : "C’était pour moi un moment particulier, avec au bout cette victoire que nous avons su construire en respectant parfaitement les consignes de jeu. Il y a eu dans ce match des moments forts, d’autres plus difficiles, mais le travail fourni durant toute la semaine et notre discipline nous ont permis de nous imposer."

Domingo Miotti n’est déjà plus un inconnu. Il ne compte pas en rester là : "Je suis venu à Oyonnax pour participer à un projet. J’ai envie de donner le maximum, de jouer tous les matchs et d’aller le plus haut possible avec ce club."