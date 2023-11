Cette fois, c’est Chambéry qui rit... Le point de Nationale après la 9e journée

Autant, le cinq majeur de la division est solide au poste en dépit de fortunes diverses, autant la sixième place va faire l’objet d’une lutte des plus âpres.

De même que la pièce lancée au moment fatidique du "toss" ne retombe pas toujours du même côté, la roue tourne aussi autour des pelouses. Heureusement d’ailleurs doit-on se dire en Savoie où, à force de multiplier les bonnes prestations mal récompensées (trois bonus défensifs et un match nul concédé "in extremis" en déplacement), on pouvait commencer à se poser des questions. Avant-hier en tout cas, pas de chat noir (!) dans le vestiaire chambérien comme l’atteste l’importantissime succès ramené de Bourgoin-Jallieu. Déjà battus sur leurs terres par Carcassonne et au même titre que les Burgiens, les Nord-Isérois sont, des quatre équipes ayant participé à la phase finale du printemps dernier encore en lice cette saison, les plus menacés quant à l’éventuel "remake" du festif scénario en question. Certes, les autres membres du quatuor (Albi et Blagnac pour ne pas les nommer) ont également baissé pavillon, mais hors de leurs bases. Dans l’Ain justement en ce qui concerne les derniers nommés lors de la nocturne inaugurale de ce neuvième acte. De quoi permettre à Bourg-en-Bresse de devancer Massy. C’est peu dire pourtant si les Essonniens, loin de cette résignation inhérente à de lointains périples effectués chez un mieux classé (doux euphémisme), ont tenu la dragée haute au nouveau leader.

Tarbes et Périgueux, difficiles à manœuvrer

Car le cas de figure envisagé dans des colonnes voisines s’est bel et bien produit en faveur des Maralpins d’Alex Compan et de Mariano Taverna. Non seulement la victoire – la sixième – a été au rendez-vous, mais Tarnais et Audois, se sont inclinés. Suresnes, comme Chambéry, sera à surveiller comme le lait sur le feu, série d’invincibilité en cours en bord de Seine oblige. Si Narbonne n’a fléchi que dans la dernière ligne droite (20-19 en faveur des Septimaniens à une vingtaine de minutes du trille final), le relégué carcassonnais de l’échelon supérieur, lui, a sans doute accusé trop de retard (17-0, puis 17-5, 70e) pour espérer engranger le minimum syndical, voire davantage. Qu’on se le dise, Tarbais et, à plus forte raison bien entendu, Périgourdins, ne seront pas faciles à manœuvrer dans leurs précarrés respectifs. Voilà qui promet ! Enfin, c’est dans tout l’ancien comité dit "du Lyonnais" que l’on fait grise mine. Outre le coup très dur porté à ses voisins Berjalliens, le CS Vienne a connu les affres de la rechute et non pas les joies d’une reprise en fanfare. Hyères-Carqueiranne, à défaut de briguer un mandat qualificatif, peut envisager l’avenir en toute sérénité.