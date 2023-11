Auteurs d’une très bonne performance à Nanterre, les Lyonnais de Baptiste Couilloud et Félix Lambey auraient dû quitter les Hauts-de-Seine avec bien d’avantage qu’un point de bonus…

La meilleure équipe a-t-elle perdu samedi soir, sur la pelouse de Paris-la Défense-Arena ? Si le Racing eut au moins le mérite de ne jamais baisser les bras, il semble néanmoins que le Lou avait en partie dominé les débats que ce soit en conquête directe, dans la possession ou la maîtrise globale de la rencontre. En conférence de presse, le manager lyonnais Fabien Gengenbacher expliquait : « On a fait une vraie performance, à Nanterre. L’effort produit par l’équipe pendant l’essentiel de la rencontre s’est finalement joué sur un coup de dés et c’est rageant, oui. Mais ce déplacement est notre match référence et nous devrons bâtir là-dessus ». Sur une thématique similaire, le capitaine Baptiste Couilloud développait : « Il y a beaucoup de déception. En sport, on a toujours ce qu'on mérite mais sur l'ensemble du match, j’ai l’impression qu’on a montré un très beau visage. On a tenu la dragée haute à cette équipe du Racing qui est en pleine bourre depuis le début de la saison : il y a juste eu deux minutes de trop, en fait. »

Le retour de Félix Lambey

De toute évidence, il serait absurde de clouer cette séduisante équipe lyonnaise au piloris pour n’avoir su gérer le « money time » de ce match de début de saison ne présentant à priori pas d’enjeu majuscule. A Nanterre, on a ainsi vu une équipe entreprenante, sûre de ses forces et portée par quelques joueurs hors du commun : Baptiste Couilloud, intouchable depuis qu’il a mis un terme à cette Coupe du monde pour le moins frustrante et foirée, n’a eu de cesse de fendre le rideau défensif francilien, gagnant largement son duel avec Clovis Le Bail puis Nolann Le Garrec. De son côté, Davit Niniashvili a prouvé que sur ce type de pelouse, il n’avait probablement pas d’équivalent en Top 14 et, au gré de relances magistrales, le Géorgien créa de vrais décalages sur les extérieurs. Quant à Félix Lambey, disparu des radars internationaux depuis quatre ans, il s’est samedi soir rappelé au bon souvenir des rugbyphiles de l’Hexagone : parfait dans l’alignement, efficace en défense, il fut surtout très bon dans le jeu courant où il intervint fort à propos pendant quatre-vingt minutes. Ca valait bien la peine de faire un tour à Nanterre…