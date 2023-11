La demie d’ouverture a commencé les trois rencontres du XV de France cet automne. L’occasion pour la joueuse de 22 ans de s’affirmer et d’engranger de l’expérience.

Manae Feleu, Gaëlle Hermet, Charlotte Escudero, Marine Ménager, Émilie Boulard, Morgane Bourgeois et Lina Queyroi. Sept joueuses ont démarré les trois rencontres des Bleues en Océanie. La capitaine, les deux leaders de la troisième ligne, la vice-capitaine, la meilleure marqueuse d’essai française sur ce Women XV et la buteuse.

Des choix logiques. Mais il reste dans cette liste la dernière nommée. La demie d’ouverture de Blagnac a eu la confiance du staff lors de ce mois passé en Nouvelle-Zélande. Avant cet automne, elle n’avait que six sélections sous le maillot tricolore, dont une seule comme titulaire, ce fameux match de préparation au Mondial que les Bleues avaient perdu en Italie, en septembre 2022.

Devant les Australiennes ce samedi, les Bleues s’inclinent 20-29. Douchées. Notamment par le triplé de la droitière australienne Eva Karpani \ud83d\udc47https://t.co/Cx8IrNpRqM — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 28, 2023

Favorisée par l’absence de Drouin

Sur les deux premières rencontres en terre néo-zélandaises, Lina Queyroi a été déchargée du jeu au pied, pris par Morgane Bourgeois. Mais elle a pu prendre de l’expérience dans le jeu, même si, contre l’Australie, elle n’a pas réussi à trouver des solutions face à une défense agressive. Sa concurrente, Carla Arbez, elle aussi peu expérimentée (six capes) a dû se contenter de miettes. C’est assumé par David Ortiz, le cosélectionneur : "On avait fait le choix de pouvoir donner du temps de jeu à Lina qui avait été blessée pendant toute la période du dernier Tournoi. Carla a engrangé de l’expérience sur cette capacité à finir les matchs. Dans le futur, on aura besoin de joueuses qui sont en mesure de nous faire gagner les matchs sur les dix, quinze dernières minutes. Potentiellement, Carla pourra aussi être cette joueuse. Les habituer les unes, les autres. Lina, sur la dernière Coupe du monde, avait plutôt eu tendance à les finir. On essaie de donner un maximum d’expérience sur des formats d’entrée ou de départ à nos différentes joueuses."

Avec l’absence de la titulaire habituelle du poste, Caroline Drouin, de retour avec l’équipe de France à VII en vue des Jeux olympiques, les deux joueuses seront sûrement amenées à se partager le poste durant le prochain Tournoi des 6 Nations. Avec, peut-être, une hiérarchie qui se sera dessinée cet automne, à l’autre bout du monde.