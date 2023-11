Après un accroc difficile à digérer, les Bleues voudront se rattraper face au Canada pour quitter l’Océanie sur une note positive, tout en procédant à quelques tests pour l’avenir.

Le 12 novembre 2022, Nouvelle-Zélande. La France a largement battu le Canada 36 à 0 dans le match pour la troisième place du Mondial. Presque un an plus tard, même pays même affiche. Et presque le même contexte. Car la rencontre de ce week-end a, de loin, des allures de consolante. Mais à y regarder de plus près, les deux équipes n’ont pas intérêt à lâcher le match. Les deux équipes doivent se reprendre pour finir sur une note positive ce séjour en Océanie. Les Nord-Américaines, après avoir dominé les Galloises 42 à 22, ont été battues sèchement par le XV de la Rose 45 à 12. Les Françaises, après leur historique victoire face aux Black Fearns (18-17), ont essuyé un revers contre l’Australie (20-29) qui a frustré tout un groupe.

Devant les Australiennes ce samedi, les Bleues s’inclinent 20-29. Douchées. Notamment par le triplé de la droitière australienne Eva Karpani \ud83d\udc47https://t.co/Cx8IrNpRqM — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 28, 2023

Le tandem Mignot-Ortiz a procédé à sept changements dans son quinze de départ. Mais c’était prévu, a assuré Gaëlle Mignot, rien à voir avec le revers face aux Wallaroos. "On n’est pas du tout en réaction par rapport à ce qui s’est passé, assure la co-sélectionneure. Ce qu’on souhaitait en venant ici, c’était de pouvoir mettre en place un certain format, certaines associations, de voir des filles commencer des matchs, d’autres les finir. Cette composition va dans ce sens. On avait prévu de faire ces rotations, d’avoir certaines associations de personnes sur le terrain, sur certains postes de voir des filles être sur le banc pour rentrer, apporter des choses supplémentaires, mais aussi travailler la capacité de rentrer sur des fins de match."

La centre Gabrielle Vernier est un des exemples pris par l’ancienne joueuse de Montpellier, concernant ce turnover. Titulaire avec Marine Ménager au centre face à la Nouvelle-Zélande, elle a dû se contenter du maillot avec le numéro 23 contre l’Australie. Avant de retrouver une place de titulaire contre les Canadiennes, avec une nouvelle partenaire au centre. « La volonté la semaine dernière de la mettre sur le bord, c’était de la voir rentrer sur un match, ce qui ne lui était pas arrivé encore depuis notre début de mandat. On est toujours dans cette volonté de construction. On a souhaité la remettre pour avoir cette association avec Nassira Kondé qu’on n’a pas encore faite », a justifié Gaëlle Mignot.

Attendues dans les rucks

C’est donc avec une première ligne toute neuve ou le retour d’Audrey Forlani - capitaine lors du dernier Tournoi mais qui n’a pas joué une minute cet automne - que les Bleues défieront les Canadiennes présentées comme solide. Et c’est la puissance physique des Australiennes qui avait mis à mal le XV de France la semaine dernière. Prudence et sérieux seront donc de mise, selon Gaëlle Mignot : "C’est une équipe qui a montré qu’elle était à l’aise pour récupérer des ballons, un secteur où on a été défaillant. On s’attend très bien à ce que ce secteur soit ciblé, qu’elles aient envie d’aller mettre les mains dans les rucks pour nous poser des soucis." Présent à ses côtés, David Ortiz a acquiescé et a ajouté la touche dans les secteurs qui seraient visés par leurs adversaires. Mais aussi scruté par le staff français qui attend une réaction de leurs protégés.