Ben White - Demi de mêlée de Toulon - Arrivé de manière impromptue sur la rade, le demi de mêlée du XV du Chardon a déjà séduit son monde grâce à ses qualités rugbystiques et humaines. Il devrait fêter sa première titularisation face à Perpignan.

"Une fois que Paillaugue a demandé sa libération pour retourner à Montpellier, excusez-moi de l’expression, mais on s’est retrouvé un peu dans la merde (sic)." Pierre Mignoni ne s’est pas caché au moment d’évoquer la signature de Ben White. À 25 ans, le natif de Stoke-on-Trent (Angleterre), qui a représenté les équipes de jeunes de la Perfide Albion avant d’opter pour l’Écosse, pays de ses grands-parents paternels, était lui aussi loin d’imaginer signer à Toulon.

\ud83d\udca5 Le numéro 10 pour Biggar@spvie vous présente les 2️⃣3️⃣ \ud83d\udd34&\u26abpour cette cinquième journée de TOP 14 face à l'@usap_officiel !#ParceQueToulon #USAPRCT pic.twitter.com/MtyEtywMQd — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) November 3, 2023

C’était avant de se retrouver dans la panade au terme du dépôt de bilan des London Irish. "Malgré la fin du marché, on voulait un joueur de très bon niveau, a poursuivi le directeur du rugby. Ce n’était pas possible d’avoir un Jiff (Toulon a tenté Coville, mais il a respecté son engagement avec Provence Rugby, N.D.L.R.). Puis l’agent de Ben a présenté l’opportunité. Je l’ai saisie, car c’est un élément qui va apporter de la qualité."

Il a posé ses bagages au Campus deux jours après le Mondial

Membre du groupe de Gregor Townsend, éliminé dès les poules, White était impatient à l’idée de découvrir son nouvel environnement et ses équipiers. Il était le premier à passer le cap du retour en club, le 9 octobre, soit 48 heures après la fin du Mondial écossais. Un geste fort. "C’est un cas particulier, mais il a insisté pour venir rapidement, a exposé "Pierrot". J’ai apprécié cette envie, sans être surpris. On a bien vu à qui on avait affaire au moment des discussions. C’est un grand professionnel et un garçon bienveillant avec le club en raison de sa situation d’international. C’est rafraîchissant d’avoir des mecs comme ça, qui ont envie de porter le maillot de Toulon."

Malgré un bref retour de l’autre côté de la Manche pour régler un souci de visa, l’ex-membre des Tigers a rapidement pris ses marques. Il s’habitue à la douceur du soleil varois, et à la tranquillité de Carqueiranne, son lieu de villégiature. Face à Oyonnax, il a réalisé 21 minutes propres, s’évertuant à mettre de "l’huile", dixit Serin, qui loue "un apport ultra positif pour le club".

White "apporte un panel du n° 9 que nous n’avons pas"

Avec 18 capes internationales au compteur, Ben White offre une "concurrence", selon Mignoni, ardue à "Bapi", plutôt à sa main depuis le départ de Rhys Webb, en 2019. De quoi pousser le vice-capitaine du RCT. "C’est un mec au vécu important qui sait jouer les matchs de haut niveau. Je le connais un peu, car j’ai joué contre lui. C’est un vrai joueur de ballon. Il arrive avec un mode british, différent de notre mentalité française au poste." C’est-à-dire ? "Il est basé sur le collectif, et il joue en sélection avant tout pour Russell. C’est un accélérateur de jeu, avec des qualités de vitesse, de passe, et un bon pied. Il apporte un panel du n°9 que nous n’avons pas avec Jules (Danglot). C’est bien de pouvoir compter sur ce profil selon les équipes en face de nous." Un atout pour le futur, malgré un contrat d’une seule saison. Pour l’heure, les parties se laissent le temps de la réflexion, même si White et Toulon apprécient, selon nos indiscrétions, ce début de collaboration. Une idylle accidentelle, mais ne dit-on pas que marcher dans l’excrément porte chance ? Pour Toulon et Mignoni, pourvu qu’ils y soient allés avec le pied gauche.