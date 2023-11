Étant donné la conjoncture critique, la marge de manœuvre sera plus qu’étroite pour Perpignan, avec la réception des Varois comme autre opportunité à saisir pour échapper à l’ornière.

Ils se sont réunis comme à l’accoutumée à la fin de la rencontre face aux Palois. Autour des cadres et de ceux qui ont levé la voix, les Catalans ont vite basculé sur la suite malgré la déception qu’ils venaient de subir quelques instants auparavant. Certainement encore déboussolés du résultat obtenu, les Usapistes n’ont plus le temps de s’apitoyer sur les éléments contraires. Franck Azéma le répète à l’envi, le manager du club est persuadé que le groupe prendra son destin entre ses mains dare-dare, comme pour mieux s’affranchir de la notion brutale du classement, il distingue pourtant des signes : "J’observe du mieux dans les comportements quand on évoque le réalisme et la conquête. Bien sûr, l’équipe doit être plus consistante lorsque l’on détient la possession et tous ces détails nous permettront d’avancer. Maintenant, nous sommes également dans l’urgence avec la pression qui correspond. Donc on fait en sorte de bosser les secteurs en souffrance, pour qu’on se paye le plus rapidement possible."

Rétablir les connexions

Et l’intermède prolixe pour cause de Coupe du monde devra apporter une forme de dénouement au plus vite, après avoir veillé à ce que le groupe s’apprivoise davantage. Problème, l’Usap a largement contribué à cette compétition et n’a retrouvé que très tard, certains de ses membres estampillés cadres. Pour une formation qui lutte chaque saison pour survivre, la moindre contrariété débouche sur des errances inévitables. Tom Ecochard est un vieux briscard dorénavant, l’expérimenté demi de mêlée connaît les ficelles ainsi que les leviers à la disposition des Catalans en vue d’une potentielle rédemption : "Durant ces deux mois qui se sont déroulés, le groupe a potassé de façon positive. On a vécu des moments difficiles par le passé et on va forcément s’en servir pour recevoir Toulon et chercher la victoire en y mettant nos meilleurs arguments."

Perpignan s'incline à la maison face à une Section paloise qui enchaîne une troisième victoire !



Le film du match > https://t.co/Jsb0WdkJyX#USAPSP pic.twitter.com/6F6RHFQI09 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 29, 2023

Sans dissimuler les manques dans le contenu, le duel face aux Palois s’il fut déficitaire, a démontré que Perpignan retrouvait parfois son savoir-faire. Rien de mieux qu’enchaîner comme le souligne souvent le staff dans ces circonstances, afin d’éviter de se triturer les méninges et d’aborder la réception du RCT avec conviction. Contre les hommes de Pierre Mignoni qui récupèrent également quelques atouts supplémentaires, la tâche sera ardue. Pas de quoi dramatiser pour Franck Azéma, qui va retrouver son ancien club avec une formule officielle après l’amical estival : "Quand tu perds, il y a de l’inquiétude, mais bon je n’ai personne de malade non plus au sein de l’effectif. La semaine est courte pour préparer la venue de Toulon, et le focus sera axé sur la récupération et les entrées à venir dans notre groupe. Faisons en sorte d’être en osmose pour recevoir les Toulonnais et maximiser nos chances."

Les dés ne seront pas définitivement jetés à l’issue de ce duel, mais une tendance se dégagera, celle qui vous donne l’espoir ou bien qui vous plonge dans l’embarras sans équivoque. Les Sang et Or devront évacuer les trente dernières minutes face aux Béarnais et s’inspirer de la maîtrise qu’ils savent œuvrer. Cela sera le prix à payer en vue de solder un début d’exercice aux entournures complexes.