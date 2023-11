Thomas Bultel, le pilier du Stade montois, est plus motivé que jamais à l'idée de se déplacer à Dax dans un derby passionné.

Cela faisait cinq ans que les Landais étaient privés du derby. Y a-t-il une excitation particulière avant cette rencontre ?

Nous savons que c’est un évènement que les supporters attendent. On le sent autour de nous. C’est la fête du rugby pour le département, donc oui, il y a forcément de l’impatience. En tant que montois d’adoption, j’entends parler du derby comme le match à ne pas manquer, et surtout à ne pas perdre, je suis donc très excité à l’idée d’y participer, d’autant que pour moi ce sera le premier. Il y a une euphorie autour de cette rencontre qui amène un vrai plus pour nous, les joueurs.

Quel regard portez-vous sur la parcours de votre adversaire depuis son retour en Pro D2 ?

Nous nous sommes rencontrés en amical au mois d’août dernier, mais ce n’est plus du tout le même contexte aujourd’hui. C’est une équipe qui a su tenir tête à de grosses cylindrées de ce championnat, avec des bases solides et beaucoup d’ambition dans le jeu. Elle a démontré du potentiel et un bel état d’esprit, il faut la prendre très au sérieux.

De votre côté, les nombreuses coupures imposées par la Coupe du monde n’ont-elles pas été trop compliquées à gérer ?

C’est un peu compliqué en effet, car ça coupe le rythme. Forcément, quand il n’y a pas de match le week-end, la mobilisation n’est pas tout à fait la même mais il faut supporter des charges d’entraînement plus lourdes pour compenser l’absence de compétition. Ce sont des semaines dures sur le plan physique.

Pour en revenir à ce derby, au vu des mauvaises conditions météorologiques annoncées, vous êtes-vous préparé d’une manière particulière ?

On sait qu’il va y avoir du vent et de la pluie, mais ce sont les conditions que nous avons depuis une semaine à l’entraînement, donc il n’y aura pas de surprise à ce niveau-là. Mais forcément, cela signifie qu’il va falloir être fort sur les fondamentaux pour pouvoir rivaliser face à des Dacquois qui vont mettre beaucoup d’engagement et d’intensité dans le combat. La conquête, la discipline et le jeu au pied seront des paramètres importants dans ce contexte.

En cas de victoire, vous enchaînerez un sixième succès consécutif. N’est-ce pas l’enjeu majeur de ce derby ?

Cela nous permettrait en effet de conforter notre position en haut d’un classement qui est très serré. Au-delà de l’aspect derby, c’est un match comme tous les autres, qu’il faut essayer de remporter pour ambitionner la meilleure place possible en fin de saison et entretenir notre dynamique positive.

À titre personnel, vous êtes en progression depuis plusieurs mois, est-ce à dire que vous arrivez à maturité ?

Disons que j’évolue en confiance dans ce groupe et que j’ai trouvé ma place dans le collectif et dans la rotation à mon poste. Le fait d’enchaîner les feuilles de match me donne l’envie de travailler encore plus dur pour m’améliorer. Je sais que le chemin est long pour me situer parmi les meilleurs piliers de ce Pro D2, mais j’ai à cœur d’apporter le maximum au collectif. Parce que quand ça marche collectivement, c’est forcément plus facile sur le plan individuel.