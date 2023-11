L’historique derby landais revient à l’affiche. Pour l’arrière dacquois Théo Duprat, les ingrédients de ce derby ont évolué, mais restent toujours difficilement miscibles…

Il est de retour à la carte après six années d’abstention, le fameux cocktail sociétal landais riche de légendes et de scories dans la vie civile. Au-delà du terroir, l’histoire de l’économie moderne nous apprend que la qualité des relations entre deux pôles dépend des voies de communications. Cette règle se vérifie dans les relations rugbystiques entre le chef-lieu des Landes et sa sous-Préfecture. La route nationale 124, reliant Dax à Mont-de-Marsan, a été doublée au début des années 90 puis déclassée en RD824 en 2006, sans lien avec l’actualité sportive des deux clubs ! Pour autant, cette dilatation de l’artère routière a coïncidé avec un réchauffement des relations entre les deux "frères ennemis". Dans la lignée de dizaines de joueurs ayant emprunté cet axe dans les deux sens, l’arrière dacquois Théo Duprat va vivre son premier derby avec l’US Dax après avoir porté deux saisons les couleurs montoises.

"Je suis né et j’ai débuté le rugby à Dax. Comme pour mon père et mon grand-père avant moi, l’USD est mon club de cœur. Pour autant, après la descente en Fédérale 1 de Dax (2018, NDLR), j’ai saisi l’opportunité de poursuivre en espoirs au Stade montois." Avant le dégel des échanges, le choix de l’arrière dacquois aurait été bien plus difficile. "Toute ma famille vit à Dax et tous mes potes sont des supporters de l’USD. Ça n’a pas été facile de prendre cette décision. La différence de niveau et l’exemple d’autres joueurs dans mon cas a rendu la chose compréhensible. Mais dans d’autres temps, je crois que ça aurait été plus dur à avaler pour ma famille ! (rires)". En 2020, après quelques feuilles de matchs en Fédérale 1 avec Dax, Théo Duprat opte pour le choix le plus pertinent pour lui ; rejoindre le Stade montois et son équipe espoirs au sommet de la hiérarchie française.

"J’ai beaucoup appris au cours de ces deux années, grâce au travail des coachs Romain Cabannes et Romain Mareuil. J’ai eu quelques opportunités en première, mais je pense ne pas avoir été convaincant. Ma deuxième saison (2021-2022, N.D.L.R.), j’étais en concurrence avec l’international portugais Simão Bento. Les coachs ont préféré le conserver", indique le Dacquois de 23 ans. "Je ne suis pas frustré. Je considère que ce scénario était le bon car j’ai pu ainsi vivre une saison extraordinaire avec mon club de cœur. Revenir la saison dernière à Dax et faire remonter le club en ProD2, c’était un rêve de gosse !"

"Tous les landais en rêve…"

Ce vendredi, c’est un autre rêve qui lui tend les bras : "Je n’ai pas pu jouer la finale contre Valence, mais je n’aurais voulu rater pour rien au monde ce derby. C’est le rêve de tous jeunes Landais de jouer ces matchs. Je sais que toute ma famille sera là. Ce match est quand même spécial ! On aura beau dire, la semaine avant un derby n’est pas une semaine comme les autres. Mais pour autant, même si ce match sera particulier pour moi, il reste important pour les deux équipes. Il faudra faire le maximum pour performer, car un derby… ça se gagne", conclut Duprat. Son homologue montois, Yoann Laousse Azpiazu, ancien dacquois lui aussi, se dira la même chose en empruntant cette RD824, pour affronter son ancien club, dans un intemporel rendez-vous landais… !