rouen à l’aube d’une rencontre face à Vannes capitale, les normands n’ont plus le choix, car en cas de nouveau mauvais résultat, ils seront clairement décrochés et très seuls à la dernière place.

Comme à la fin d’une mauvaise soirée, Rouen est sorti de son dernier match face à Brive (perdu à 30 secondes de la fin, sur un essai assassin 25-18) avec une sacrée gueule de bois. "On joue notre survie aujourd’hui, contre Brive, on a vu qu’on peut faire beaucoup de choses bien et tenir tête aux meilleures équipes. Il nous manque une forme de constance sur quatre-vingts minutes, des détails qu’on peut améliorer, on travaille dessus pour ne pas être déçu du résultat. On a la solution à nous de l’appliquer", confie le pilier Eliès El Ansari.

Alors justement , quelles sont ces solutions ? On a vu que Rouen a beaucoup moins joué la profondeur de champ, l’occupation au pied, mais a tenté des relances à la main et des franchissements à la course. Devant, l’équipe a aussi tenu son rang que ce soit en mêlée ou dans le combat.

"On doit se concentrer à corriger ce qui n’a pas marché avant tout et à garder ce qui marche , à le bonifier. Il nous a manqué deux ou trois ballons à jouer face à Brive, travailler les temps forts et faibles. Et au vu des conditions météo annoncées, on ne devrait pas trop jouer au pied. Vannes est aujourd’hui à son sommet. Les dirigeants ont construit le club sur plusieurs années, créé le centre de formation, agrandit le stade, ils sont dominants et installés durablement an ProD2, ça reste un exemple de réussite à suivre pour tous les clubs", confie Greg Bouly le coach des avants rouennais.

Il n’y a plus qu’à !

Et tout cela construit autour d’un même coach et manager , Jean-Noël Spitzer, devenu le druide de la formation bretonne.

Rouen devra aussi dans l’offensive, proposer des choses solides mais inventives en même temps, et le décalage de Alex Luatua sur l’aile devrait apporter des opportunités. "On va devoir être structuré et jouer en équipe , ne pas laisser de brèches , face à une très grosse équipe, qui a un plan de jeu et ne nous fera pas de cadeau. Ils aiment bouger le ballon , il faudra les stopper très vite dès qu’ils enclenchent. On a toujours le choix, mais cette fois on a l’obligation de gagner , pour nous, pour le club, les fans et on créera un petit séïsme dans la division si on le fait. Ce match en lui même doit nous motiver", confie le centre Opetera Peleseuma. Alors comme on dit, il n’y a plus qu’à, faire un bon match sans faille, et sortir la tête de l’eau.