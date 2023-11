Alors que la planète rugby a porté son regard sur l’ailier portugais durant le mondial, Raffaele Storti compte plus que jamais poursuivre sur sa lancée avec le club héraultais.

Venu de façon complètement anonyme il a encore quelques mois sur les bords de l’Orb, Raffaele Storti a accompli depuis bien des choses significatives, pour ne plus être considéré comme un simple ailier rapide et déterminant. Pierre Caillet ayant détecté dans le circuit le jeune dynamiteur, le Portugais a posé ses valises à Béziers. Si le Mondial avec le Portugal et ses prestations homériques ont largement été relayées, le natif de Lisbonne est revenue en Biterre affamé de prolonger l’embellie. Sans oublier de prendre le recul nécessaire sur ce qu’il venait de se dérouler.

"C’était franchement incroyable, même moi je ne m’attendais pas à toutes ces réussites, quand vous savez que la moitié de notre sélection était composée d’amateurs", et le souvenir d’un règne sous Patrice Lagisquet chaotique sur les prémices, il poursuit : "Il y a environ quatre ans, nous perdions contre le Brésil. Le chemin parcouru jusqu’à la victoire contre les Fidji est immense, c’est une fierté absolue."

Déclencheur d’émotions

Affublé d’une réputation de finisseur hors-pair déjà esquissé en Pro D2 sous la tunique rouge et bleu et des statistiques affolantes, Storti l’un des héros de toute une nation, a passé un cap qu’il devra bonifier lors des prochaines semaines, à commencer par la réception de Grenoble au Stade Raoul-Barrière : "C’est un rêve ce que j’ai vécu durant le tournoi. J’ai acquis encore plus d’expérience et je me sens vraiment bien pour aider Béziers à retrouver le haut du tableau." Une nécessité alors que les Biterrois ont mis les compteurs à zéro au classement britannique.

Au-delà de ses qualités de vitesse, le Portugais cherchera aussi à s’améliorer sur des secteurs bien spécifiques pour apporter continuellement sa pierre à l’édifice, il résume : "Je dois être plus performant sur les plaquages offensifs, sur mon jeu au pied et le domaine aérien. J’y contribue tous les jours et on travaille dessus avec le staff afin de progresser." Tout cela en vue d’élargir une palette assez fournie le concernant.

Quel avenir ?

Et la convoitise ne laisse pas de place aux atermoiements, tant les sollicitations ne manquent pas depuis son retour. La première émanant du Stade français, qui avait prêté le joueur à Béziers depuis l’année dernière. Après quelques transactions longues à se dessiner, Raffaele Storti avait décidé avec son entourage de poursuivre l’aventure chez les Rouge et Bleu avant le Mondial. Un contexte différent succède à cette période, alors qu’on… prête aux Parisiens, l’intention de le récupérer. L’intéressé donne sa version des faits : "Mon travail, c’est de jouer à Béziers et je ne pense qu’à cela. Mon agent s’occupe du reste. J’ai vu que le Stade français regardait vers moi, mais pour le moment je reste concentré avec le club." Dans l’optique d’une réception capitale des Isérois pour embrayer une nouvelle dynamique, les Biterrois auront besoin d’un Storti incisif et déroutant pour accéder à d’autres considérations qu’une actuelle place dans le ventre mou de la compétition.