Malgré l’absence de plusieurs joueurs clés, l’équipe aixoise veut revenir de son déplacement dans la Drôme avec des points en poche pour maintenir son cap.

Après un premier quart du championnat joué à une cadence irrégulière rythmée par le calendrier de la Coupe du monde, le Pro D2 va reprendre ces rendez-vous hebdomadaires avec des matchs plus réguliers. Il va donc falloir de la constance, de l’efficacité et encore plus de pragmatisme à l’actuel deuxième du classement pour rester dans le trio de tête. Et, pour ce retour à la compétition après deux semaines de repos, les hommes du trio Reggiardo-Delmas-Dupuy vont avoir fort à faire chez le promu Valence-Romans qui avance dans sa saison sans sourciller et avec un féroce appétit.

Les Aixois, quelque peu diminués par des absences préjudiciables, sont donc prévenus et vont être contraints de sortir une copie parfaite s’ils veulent revenir de ce voyage avec des points dans leur escarcelle. C’est d’ailleurs clairement l’objectif affiché des coéquipiers d’Arthur Coville qui veulent tenir leur rythme dans ce Pro D2 dense et serré puisque si l’on excepte le leader vannetais qui caracole en tête, bon nombre d’équipes suivantes se tiennent en peu de points.

Un gros test

Provence rugby est un dauphin fragile qui compte bien sécuriser davantage sa position. "Valence-Romans a bénéficié d’un travail de fond effectué par Johann Authier, souligne le manager général argentin de Provence Rugby Mauricio Reggiardo. Et il surfe logiquement sur une euphorie offensive avec Fortassin aux commandes. C’est une très bonne équipe avec un gros budget, un club structuré qui a les atouts pour réaliser une grande et belle saison. Pour nous, c’est un vrai gros défi à l’extérieur pour nous tester collectivement et continuer à progresser dans notre jeu. On a bien bossé sur nos fondamentaux et le groupe a très envie de continuer à réussir de bonnes prestations et de prendre des points pour engranger encore et toujours de la confiance. Comme je le dis souvent, qui plus est, quand on joue à l’extérieur, il faut savoir être efficace et pragmatique. Nous avons six rencontres à disputer en sept semaines avant la fin de l’année et pour rester en haut de l’affiche, il va falloir rester performant et cela commence dès ce déplacement à Valence."

Une équipe aixoise qui va pouvoir tester notamment son nouvel arrière Mathias Colombet, prêté par la section paloise, pour suppléer la longue absence de Thomas Salles. Une première sortie qui sera sans doute scrutée avec attention même si ce dernier ne bottera pas. On suivra également de près le jeune Eto Bainivalu, prêté par Toulouse et qui pourrait apporter sa fougue à l’ensemble du groupe. Provence Rugby prêt à replonger dans le combat à Valence pour réussir son match et ramener un résultat positif. Telle est la seule quête aixoise ce soir.