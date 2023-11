Joe Tamani sera titulaire pour la première fois de la saison avec Colomiers, sur la pelouse de Montauban. Le flanker fidjien est impatient à l'idée de fouler la pelouse de Sapiac.

Vous allez disputer à Montauban votre deuxième match seulement, après ces vingt minutes à Valence il y a deux mois. Quel est votre état d’esprit ?

J’ai hâte de fouler la pelouse et disputer ce match. Je suis très impatient à l’idée de revenir sur la pelouse après ma blessure à la cheville.

Ce match à Montauban ne serait-il pas celui de votre vrai départ, ici en France ? Du moins, c’est ce que vous devez viser…

(il sourit) Précisément ! Ce sera sans aucun doute mon vrai nouveau départ ici dans cette nouvelle aventure car cela fait un bon moment maintenant, trois mois je crois, que je m’entraîne avec l’équipe. Et je n’attends qu’une chose : jouer !

Où en êtes-vous de votre adaptation à ce nouveau club et ce nouvel environnement ?

C’est quand même un grand changement (il sourit). Disons que je suis encore en apprentissage de la vie française, du français mais aussi je m’intègre peu à peu dans le groupe de Colomiers. Je suis toujours en voie d’adaptation là-dessus, avec les habitudes françaises. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Mais je vais y arriver.

Votre non-sélection dans le groupe fidjien pour la Coupe du monde, un changement de vie abrupt… Les premières semaines ici n’ont-elles pas été trop difficiles ?

Forcément, j’étais déçu à ce moment-là. Mais je suis adulte et je me devais de le prendre avec du recul. J’ai su faire la part des choses et passer à autre chose car je suis jeune, je pourrai me rattraper. Et surtout, je suis content ici à Colomiers, où le club m’a donné une chance.

L’équipe columérine et ses objectifs ont-ils servi à digérer cette frustration et rebondir ?

Oui, je pense que ça m’a aidé en ce sens. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour participer aux victoires de l’équipe.

Vous étiez l’un des joueurs les plus prometteurs de cette saison de Super Rugby, avec les Fijian Drua. Qu’est-ce qui vous a convaincu de venir en Pro D2 ?

(il rit puis devient sérieux) On apprend beaucoup de ce championnat, il est très professionnel. En réalité, j’ai toujours rêvé de rejoindre la France pour y jouer au rugby. Quand j’ai commencé à jouer au rugby, je voyais ce pays comme un endroit idéal pour pratiquer ce sport à haut niveau. Je suis en train de réaliser ce rêve !

Même si c’était court, vous avez fait connaissance avec ce rugby français. Qu’en avez-vous pensé ?

C’est un peu différent de ce que j’ai connu au pays. C’est plus dur. Ça n’est pas plus rapide que le Super Rugby mais il faut être costaud pour parvenir à rivaliser.

Quelles sont vos attentes personnelles pour cette saison ?

Je suis venu ici pour batailler afin d’avoir du temps de jeu et progresser dans mon jeu. La saison est longue, je vais faire en sorte de rester en bonne forme. Pour ça, il va falloir que je réduise les fast-foods (il éclate de rire) !