En s’imposant avec le bonus face à Montauban, les Isérois ont franchi un cap qu’ils veulent valider en déplacement.

Difficile de parler de continuité dans une compétition au rythme saccadé. Aubin Hueber et les Grenoblois s’en accommodent : "À nous de nous adapter, sur le terrain, dans notre préparation. Ces coupures peuvent favoriser des retours de blessures, mais elles ne permettent pas d’entretenir une dynamique." Pour les Isérois, seuls les mauvais côtés semblent devoir être retenus. En deux semaines l’infirmerie ne s’est pas véritablement vidée, même si plusieurs joueurs sont en phase de reprise (Rossi, Cros, B. Ezcura, Farnoux, Escande), de plus cette nouvelle interruption est survenue au lendemain de la première victoire bonifiée de la saison obtenue au stade des Alpes face à Montauban (37-16), lors d’un match qui pourrait marquer un cap dans la saison grenobloise.

"Nous avons abordé cette rencontre avec des intentions de jeu que le groupe a su concrétiser. Nous sommes à la recherche d’un jeu complet dans l’alternance et c’est autour de cela que les joueurs se sont retrouvés. Lors de cette rencontre nous avons gagné en maîtrise dans les zones de marque en étant capables de concrétiser nos occasions ce qui n’avait pas toujours été le cap depuis le début de saison. On peut effectivement considérer que nous avons franchi un cap, mais cela reste fragile. Il faut valider cette avancée en étant pertinents en déplacement", convient Aubin Huber.

Objectif : top 6

L’annonce de la confirmation du retrait de six points a plombé l’ambiance au soir de la victoire face aux Montalbanais mais elle n’a pas détourné Grenoble de ses ambitions. "Nous ferons tout pour nous rapprocher du top 6. Nous avons un groupe combattant et réactif qui est en capacité d’atteindre cet objectif, mais il n’y a plus de temps à perdre", poursuit le manager isérois dont l’équipe est désormais en quête d’une autre première, celle d’une victoire à l’extérieur. "Elle pourrait constituer un déclencheur", retient Aubin Huber en convenant que la tâche ne sera pas aisée face aux Biterrois.