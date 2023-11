Nicolas Martins surfe sur sa bonne dynamique à Soyaux-Angoulême. Si les résultats ne sont pas au beau fixe, il se veut confiant et déterminé.

À peine la coupe de champagne finie pour fêter son succès historique face aux Fidji (8 octobre) avec les Loups du Portugal, Nicolas Martins voulait retrouver le groupe. "Je voulais revenir au plus vite avec l’équipe. Alex (Ruiz) m’a demandé quand j’étais disponible, je lui ai dis : dès que la Coupe du monde est finie. L’équipe avait besoin et j’avais envie de jouer avec eux." Pas revenu pour rien, c’est d’abord lui qui avait sonné la révolte et donné de l’espoir avec un essai lors de la 7e journée face à Mont-de-Marsan, en vain. La journée suivante à Colomiers, il a réalisé une performance très intéressante, en témoigne ses 21 plaquages. Frais mentalement depuis son parcours avec les Lobos, il a voulu aussi apporter cette note positive dans un groupe qui passe forcément des semaines compliquées au vu des résultats obtenus.

"On était dans un tout autre état d’esprit avec Inaki (Ayarza, lui aussi au Mondial avec le Chili) puisqu’on sortait tous les deux d’une belle compétition où on a fait notre maximum. À mon retour, j’essayais de détendre l’atmosphère, faire quelques blagues. Il fallait apporter du renouveau. Le fait que du sang neuf et des "nouvelles" têtes arrivent a fait du bien. Puis surtout cela permettait de faire souffler les mecs qui enchaînaient les matchs." Alors après cet enchaînement, il a pu à son tour prendre une logique semaine de repos et est désormais disponible et plein de volonté avant le match face à Nevers.

Nevers et contre tout

"On s’attend à un gros combat clairement. On veut leur faire vraiment mal en défense pour retrouver de la confiance. On a axé notre travail là-dessus. La conservation de balle va aussi être super importante pour ne pas s’exposer." Mais surtout pour s’imposer. Car Soyaux a du mal à avoir la main mise sur ses rencontres depuis la 3e journée. Pour être plus précis, les Violets n’ont mené au score que quarante-trois minutes sur quatre cents quatre-vingts en tout, dont douze minutes en début de match face au Stade montois.

Une illustration de la difficulté qu’à la formation angoumoisine à prendre le lead et surtout cette fâcheuse tendance à courir après le score qui n’offre jamais vraiment de matelas. Pour Nicolas Martins, il y a de ça, mais aussi un clair manque de concrétisation lors des temps forts. "Je pense qu’on se perd sur des détails. À Colomiers, on est dans un temps fort, on va en touche mais derrière on se fait contrer et on prend un essai. C’est une accumulation de faits de jeu qui font qu’on ne maîtrise pas le match et qui du coup ne bascule pas en notre faveur. Si tu n’arrives pas à concrétiser tes moments forts, tu peux entrer dans le doute." Si l’Uson n’a pas encore gagné loin de ces terres, elle a déjà affronté Biarritz et Agen mais surtout Vannes et Provence, les deux premiers du championnat.