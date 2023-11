Arrivé dans la Drôme il y a un peu plus de deux ans, Axel Bruchet est devenu un cadre du club.

À tout juste 24 ans, et pour sa troisième saison à Valence Romans, Axel Bruchet s’est vu confier le capitanat de l’équipe par Fabien Fortassin en début de saison. Un rôle pas évident à tenir suite au départ d’Alexis Armary, mais que pourtant le troisième ligne assure sans problème. "C’est une fierté, surtout que les résultats suivent, donc c’est d’autant plus encourageant. Je suis plutôt à l’aise. Ça s’est fait un peu naturellement. Fabien voulait quelqu’un qui était là depuis quelques années. Il y avait d’autres personnes qui étaient prétendantes. C’est tombé sur moi au début et Fabien était plutôt content, donc il a continué à me laisser capitaine pour la suite. C’est un rôle qui me va bien. Ça me remet un peu en confiance par rapport aux années d’avant." Il faut dire que les saisons dernières, le jeune joueur avait un temps de jeu réduit.

Rester invaincu à domicile

À l’image de ce que montre Valence-Romans depuis le début de saison, Axel Bruchet prend beaucoup de plaisir et aborde les matchs plus libéré et avec moins de pression. "Vu de l’intérieur, la mayonnaise a plutôt bien pris. Déjà, pendant les matchs amicaux, on a réussi à trouver des automatismes alors qu’il y avait quand même pas mal de nouveaux joueurs. On arrive à jouer tous ensemble et on est un peu plus libre. Johann Authier, c’était vraiment un perfectionniste. Il était dans tout ce qui était la tactique. Il était vraiment très bon là-dedans. Et Fabien Fortassin, préfère qu’on joue libéré et qu’on prenne du plaisir, qu’on se relâche. Même s’il pleut, on va essayer de jouer au rugby, de montrer de belles choses, même si ce sera plus compliqué."

Après une semaine de coupure qui a fait du bien à tous, Axel Bruchet mènera une nouvelle fois ses coéquipiers ce vendredi pour le début d’un bloc de trois matchs qui s’annonce relevé pour les Damiers, avec d’abord la réception de Provence Rugby. "Avec notre bon début de saison réalisé, les équipes vont venir nous défier avec plus de détermination et de sérieux. C’est une très belle équipe de Provence, qui joue très bien au rugby, donc il va falloir se méfier, même si notre objectif reste de gagner. Depuis cet été, nous nous étions dit que nous ne voulions pas perdre à Pompidou. Pour l’instant, ça tient et si on peut le faire toute la saison, ce serait parfait."