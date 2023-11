Les Cantaliens flirtent toujours avec la zone rouge et doivent, encore, impérativement gagner face à un CA Brive qui s’est refait une santé.

Ce derby entre Cantalous et Corréziens est attendu depuis l’annonce du retour du CAB en Pro D2. Un match à guichets fermés très certainement qui va faire du bien à tout le monde, notamment le président Millette ravi de revoir, enfin, un Jean-Alric plein comme un œuf. S’il y aura certainement du spectacle dans les tribunes, c’est pour autant sur le terrain que l’on attend les quarante-six acteurs.

Comme avant la réception d’Agen, le Stade aurillacois se retrouve une nouvelle fois en position inconfortable à domicile, juste avant de recevoir un cador de la poule. On ne cesse de le répéter mais cette situation est récurrente depuis la défaite face à Vannes, parce qu’Aurillac est incapable d’inverser la tendance faute à une constance défaillante à l’extérieur et une indiscipline qui devient plus que problématique. "Je reste persuadé que si l’on arrive à se discipliner, on peut espérer mieux et montrer un autre visage. À Nevers, on colle au score durant 36 minutes et puis ça craque", se remémore Roméo Gontineac qui a encore en travers de la gorge les ballons perdus et les mauvais choix qui annihilent des points potentiels, les fautes. Mais comment exister quand, à l’arrivée, et au-delà de la punition au tableau d’affichage, on revient avec trois jaunes et un rouge dans les valises ? "Aujourd’hui, c’est inacceptable. Tu ne peux pas jouer à ce niveau-là en commettant autant de fautes", martèlent le coach et le staff depuis le début de saison d’ailleurs. "Je dis toujours que l’on mûrit d’un match à l’autre. J’espère que l’on a enfin compris. L’enthousiasme est bon, l’énergie est bonne, par contre, il n’y a pas de maîtrise."

Maîtrise, le mot est lâché. Il l’est d’ailleurs depuis un moment, mais on n’a pas l’impression que cela a percuté dans le groupe cantalien, à l’inverse de son homologue corrézien. Car le CAB est sur une dynamique toute autre. Les Brivistes ont mis un petit moment à se rappeler des bases du Pro D2. Les fameux ingrédients qu’il faut mettre et cette dose d’engagement qui accompagne le tout.

Brive de retour dans le peloton de tête

Un démarrage en douceur va-t-on dire avant que Valence ne vienne mettre une belle claque aux Corréziens. Pas question alors pour le club et Patrice Collazo de tendre l’autre joue. Un ultimatum posé aux uns et autres et trois victoires plus tard, Brive est de retour dans le peloton de tête. Pour autant, rien n’est acquis car le relâchement en Pro D2 n’existe pas. Et c’est certainement dans cet esprit que le CAB va se déplacer dans le Cantal, d’autant plus décomplexé maintenant d’une première victoire à l’extérieur, à Rouen lors de la dernière journée.

Alors Aurillac est prévenu. Le groupe qui va se présenter ce soir sait que son adversaire ne lui fera aucun cadeau. Il sait aussi que la moindre erreur sera payée comptant, que la moindre faute coûtera très cher et que si les Rouge et Bleu ne sont pas maîtres du jeu et de leurs nerfs, la soirée pourrait être cauchemardesque. "Quand tu ne maîtrises pas ce que tu fais, tu ne peux pas maîtriser l’adversaire", ne cesse de répéter l’entraîneur cantalien.

Ce soir, il ne faut pas imaginer une seule seconde que Brive fera de cadeaux à Aurillac, même si d’anciens de la maison rouge et bleu sont présents. Ce soir, le Stade aurillacois n’a pas le choix et doit gagner ce match pour se rassurer d’abord, s’éviter des sueurs froides pour le reste de la saison ensuite.