Peu à peu, il est train de devenir un élément clé de cette équipe montalbanaise. À 22 ans, Alexis Bernadet à déjà les épaules solides et ne cesse de progresser.

Doucement mais sûrement Alexis Bernadet s’est fait sa place. Et pourtant, son parcours ne fut pas aussi simple qu’il n’y paraît. Car s’il a aujourd’hui l’étoffe d’un titulaire à seulement 22 ans, il n’y a pas si longtemps, le demi de mêlée n’était pas vraiment entré dans les radars du monde professionnel. "Quand j’y repense, je me dis que c’est incroyable. Je jouais à Castanet en espoir fédéral et jamais je ne me suis dit que je jouerai en Pro D2 deux ans plus tard." Pourtant il a tout fait pour y arriver car le rugby c’était un rêve de gosse. Après avoir passé plusieurs années à Paris où il a intégré l’effectif des espoirs du Stade français, Alexis Bernadet a fait le choix de revenir en région toulousaine pour ses études d’ingénieur.

"À ce moment-là je n’avais pas forcément d’opportunité dans un club professionnel. C’est pour cette raison que j’ai atterri en Fédérale et finalement Montauban m’a accueilli à bras ouverts." Et il n’a pas perdu de temps puisque dès sa deuxième saison à Sapiac il se fait une place dans l’effectif professionnel en l’absence de Shaun Venter et accumule vingt feuilles de match pour dix titularisations.

Une marge de progression importante

"C’est un gamin qui monte des marches chaque semaine. Il a énormément de potentiel et il est loin de sa plénitude. Il y a encore beaucoup de boulot mais c’est un bourreau de travail. Il est en train de gagner en maturité et en expérience", explique le manager PP Lafond. S’il reste encore beaucoup de travail, force est de constater qu’Alexis Bernadet a pour l’heure gagné sa place sur le terrain. Déjà doté d’une belle qualité de passe et capable d’imposer un rythme intéressant, il est l’un des éléments essentiels au jeu plus offensif qui a été mis en place cette saison et qu’il affectionne tant.

Et s’il reste encore quelques détails à peaufiner sur le plan technique et certainement prendre confiance sur le plan personnel, le jeune demi de mêlée reste ambitieux : "Je bosse à fond depuis tout petit pour réussir donc je me dis forcément que si je continue à progresser j’aimerais bien aller plus haut. Je suis ambitieux mais pour l’instant je me sens très bien à Montauban. J’ai la chance d’avoir des coachs qui me font confiance et j’ai aussi envie de participer à l’évolution du club sur les années à venir. C’est le plus important pour moi." Et ça commencera par une victoire face à Colomiers pour son premier derby de la Garonne sur la pelouse de Sapiac.