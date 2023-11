Le Stade français est un des clubs les plus ambitieux sur le marché des mutations. Au talonnage, en 8 et à l’ouverture, les Parisiens veulent ce qui se fait de mieux...

Le Stade français "veut être en capacité de gagner des titres tous les ans". Voilà, en substance, le message qu’a voulu faire passer, mardi, le nouveau directeur du club parisien, Laurent Labit. À l’occasion de cette prise de parole, l’ancien adjoint de Fabien Galthié a évoqué le sujet évidemment crucial du recrutement en vue des saisons à venir : "Une cellule est en place autour de Christophe Moni mais on doit y amener notre façon de travailler. Avec les coachs, on sait déjà quels postes doit-on renforcer pour être compétitifs. Mais on va regarder d’abord ce qu’il y a chez nous : on a quelques pépites et on ne peut pas dire aux jeunes qu’on compte sur eux puis recruter à leurs postes les deux meilleurs joueurs de la planète."

Le Stade français, qui est confronté à douze fins de contrat à l’échéance de juin 2024, a tout de même ciblé trois postes prioritaires de recrutement en termes d’enveloppe budgétaire : au talonnage, en numéro 8 et à l’ouverture. Au talon, comme déjà évoqué dans ces colonnes, le candidat rêvé se nomme Peato Mauvaka (26 ans, 29 sélections). Si Thomas Lombard a nié "toute offre formelle", l’intérêt parisien est réel. Comme l’a rappelé le directeur général ce mardi, il faut "négocier une sortie" de l’international, engagé jusqu’en 2026, avant de concrétiser une proposition en bonne et due forme. Reste à savoir quelle sera la position finale du joueur, tiraillé entre sa fidélité au Stade toulousain et les appels du pied de l’extérieur, Lyon étant également à l’affût.

À ce poste, Paris étudie d’autres pistes, menant à des internationaux wallabys et italiens ; la piste Codie Taylor (32 ans, 79 sélections) s’est, elle, visiblement révélée infructueuse.

McKenzie, vaine tentation ?

Autre dossier de taille du côté de Jean-Bouin : l’ouvreur. Il semble, aux dernières nouvelles, que la piste Matthieu Jalibert (25 ans, 30 sélections), suivi de longue date, ne puisse pas dépasser le stade de la tentation. L’UBB entend en effet conserver son chef d’orchestre, engagé pour l’heure jusqu’en juin 2025, et ferme la porte à toute manœuvre. En numéro 10, le profil de Damian McKenzie (28 ans, 45 sélections) plaisait beaucoup mais la NZRU n’est pas non plus ouverte à une libération de son polyvalent trois-quarts, lié jusqu’en décembre 2025. Alors que le CV de George Ford (30 ans, 91 sélections) tourne dans l’Hexagone, le Stade français doit élargir son champ de recherche au poste.

En numéro 8, dernier secteur prioritaire, on peut aussi s’attendre à ce que le club de la capitale frappe fort. Des CV internationaux ont été étudiés et l’heureux élu devrait prochainement être connu.