Découvrez les compositions de la cinquième journée de Top 14 !

Oyonnax - La Rochelle

Oyonnax : 15. Bouraux ; 14. Sweetnam, 13. Farrell, 12. Millet, 11. Ikpefan ; 10. Miotti, 9. Ruru ; 7. Credoz, 8. Grice, 6. Lebreton ; 5. Battye, 4. Fabregue ; 3. Vaotoa, 2. Durand, 1. Raynaud (cap.).

Remplaçants : 16. Geledan ou Leiataua, 17. Sutherland, 18. Kornath, 19. Mafi, 20. Picault, 21. Cassang, 22. Bettencourt, 23. Oz.

Infirmerie : neuf joueurs restent encore indisponibles. Certains, en majorité, en phase de reprise : les piliers Antoine Abraham (cervicales), et Adrien Bordenave (biceps), les troisième ligne Luke Hamilton (genou) et Filimo Taofifenua (branche zygomatique), les arrières Maxime Salles (ligaments) et Tony Ensor (commotion). Le deuxième ligne Ewan Johnson (genou) et l’ailier Enzo Reybier (fracture du péroné) poursuivent leur convalescence. L’ailier Gavin Stark (entorse cheville) sera indisponible durant six semaines.

La Rochelle : 15. Dulin ou West ; 14. Leyds ou Bollengier, 13. Nowell, 12. Favre, 11. Thomas ; 10. Reus ou West, 9. Kerr-Barlow (cap.) ; 7. Dillane, 8. Tanga-Mangene, 6. Cancoriet ; 5. Picquette, 4. Lavault ; 3. Colombe, 2. Lespiaucq-Brettes, 1. Païva.

Remplaçants : 16. Idoumi, 17. Sorin, 18. Ployet, 19. Della-Schiava, 20. Berjon, 21. Reus ou West, 22. Bollengier ou Bosmorin, 23. Kuntelia.

Infirmerie : une incertitude planait encore, en milieu de semaine, sur les présences de Brice Dulin, touché au genou gauche, et de Dillyn Leyds, ce qui pourrait amener le staff à repenser la composition de son triangle d’arrière. Les Mondialistes seront encore absents et commenceront à reprendre la compétition au compte-goutte la semaine prochaine. Raymond Rhule (ménisque) et Matthias Haddad (genou) continuent de se soigner.

Perpignan - Toulon

Perpignan : 15. Allan ; 14. Dupichot, 13. Acebes (cap.), 12. De La Fuente, 11. Crossdale ; 10. McIntyre, 9. Deghmache ; 7. Oviedo, 8. Velarte, 6. Sobela ; 5. Tuilagi, 4. Labouteley ; 3. Ceccarelli, 2. Lam, 1. Tetrashvili ou Lotrian.

Remplaçants : 16. Ruiz, 17. Lotrian ou Tetrashvili, 18. Orie, 19. Galletier, 20. Ecochard, 21. Veredamu, 22. Dubois, 23. Roelofse.

Infirmerie : avalanche de retour avec les Mondialistes pour les Catalans, avec pas moins de neuf membres au total pour la réception des Varois. La surprise émanant de Marvin Orie, le champion du monde sud-africain, revenu au club pour débuter les entraînements. Jeronimo de la Fuente, Joaquin Oviedo, Ignacio Ruiz rejoignent les rangs également. Nemo Roelofse, Victor Moreaux, Alan Brazo et Aliveriti Duguivalu complètent cette liste. So’otala Fa’aso’o (ischio), Afusipa Taumoepeau (ischio) et Apisai Naqalevu (main) sont encore sur le flanc.

Toulon : 15. Luc ; 14. Dréan, 13. Waisea, 12. Paia’aua, 11. Villière ; 10. Biggar, 9. White ; 7. Ollivon, 8. S. Tolofua, 6. Abadie ; 5. Alainu’uese, 4. Halagahu ; 3. Gigashvili, 2. Baubigny (cap.), 1. Gros.

Remplaçants : 16. C. Tolofua, 17. Devaux, 18. Warion, 19. Du Preez, 20. Serin, 21. Hervé, 22. Tuicuvu, 23. Brookes.

Infirmerie : cette semaine, Toulon récupère deux Mondialistes en la personne de Waisea Nayacalevu et Dan Biggar. Facundo Isa, David Ribbans, Leicester Fainga’anuku et Jiuta Wainiqolo profitent de congés. Les Français (Ollivon, Gros, Villière) sont toujours sur le pont pour ce déplacement. Swan Rebbadj (genou) poursuit son processus de reprise. Il doit reprendre avant la fin de l’année. Anthony Étrillard (tendon d’Achille) est sur le flanc pour plusieurs mois. Rayan Rebbadj est en stage avec France 7 aux Fidji. Les autres éléments ne sont pas sur la feuille sur choix du staff varois.

Bordeaux-Bègles - Montpellier

Bordeaux-Bègles : 15. Ducuing ; 14. Bielle-Biarrey, 13. Moefana ou Depoortère, 11. Uberti ; 10. Holmes, 9. Lucu (cap.) ; 7. Samu, 8. Tatafu, 6. Diaby ou Bochaton ; 5. Cazeaux, 4. Coleman ; 3. Falatea ou Tameifuna, 2. Lamothe, 1. Boniface.

Remplaçants : 16. Maynadier, 17. Poirot, 18. Douglas, 19. Bochaton ou Diaby, 20. Abadie, 21. Depoortère ou Moefana, 22. Buros, 23. Sadie.

Infirmerie : Matthieu Jalibert et Damian Penaud sont toujours en vacances. En revanche, Maxime Lucu, Louis Bielle-Biarrey, Yoram Moefana et Ben Tameifuna sont de retour. Sont toujours blessés : Jandre Marais (genou), Yann Lesgourgues (genou), Conor Sa (tendon d’Achille), Bastien Vergnes-Taillefer (adducteurs), Alexandre Ricard (cheville). Ben Tameifuna (coude) et Yoram Moefana devaient passer un dernier test d’aptitude.

Montpellier : 15. De Nardi ; 14. Vincent, 13. Doumayrou, 12. Serfontein, 11. Bridge ; 10. Carbonel ou Garbisi, 9. Paillaugue ; 7. Bécognée, 8. Simmonds, 6. Camara (cap.) ; 5. Willemse, 4. Stooke ; 3. Lamositele, 2. Latu, 1. Forletta.

Remplaçants : 16. Karkadze, 17. Erdocio, 18. Chalureau, 19. Doumenc, 20. Doan, 21. Garbisi ou Carbonel, 22. Tisseron, 23. Thomas.

Infirmerie : si on a craint le pire après sa sortie du terrain dimanche, Anthony Bouthier souffre en fait d’une entorse au coude droit. Son manager Richard Cockerill a indiqué une absence de trois à quatre semaines. Sorti également, lui pour un K.-O., Léo Coly doit donc déclarer forfait. Cobus Reinach fêtait encore le titre de champion du monde des Springboks.

Clermont - Bayonne

Clermont : 15. Newsome ; 14. Delguy, 13. Moala, 12. Hériteau, 11. Raka ; 10. Urdapilleta, 9. Bézy ou Jauneau ; 7. Yato, 8. Lee, 6. Tixeront ; 5. Simmons, 4. Lanen ; 3. Ojovan, 2. Fainga’a, 1. Falgoux (cap.).

Remplaçants : 16. Couly, 17. Beria, 18. Jedrasiak, 19. Timu ou Sowakula, 20. Bézy ou Jauneau, 21. Belleau, 22. Simone 23. Slimani.

Infirmerie : le staff clermontois n’a pas ramené de blessés du voyage à Lyon. Christophe Urios ne disposera pas au talonnage d’Étienne Fourcade (hernie inguinale) ni de Yohan Beheregaray (pied). L’international argentin qui a disputé la Coupe du monde, Marcos Kremer, arrivera lundi à Clermont et pourra être disponible pour le déplacement à Montpellier. Alexandre Fischer (rupture des ligaments croisés) et Pierre Fouyssac (rupture d’une aponévrose plantaire) sont toujours en rééducation.



Bayonne : 15. Tiberghien ; 14. Callandret, 13. Muscarditz, 12. Lestrade, 11. Baget ; 10. Lopez (cap.), 9. Machenaud ; 7. Héguy, 8. Cassiem, 6. Bourdeau ; 5. Ceyte, 4. Iturria ; 3. Tatafu, 2. Giudicelli, 1. Cormenier.

Remplaçants : 16. Acquier, 17. Béthune, 18. Mikautadze, 19. Marchois, 20. Rouet, 21. Spring, 22. Maqala, 23. Cotet.

Infirmerie : Facundo Bosch, touché au coude lors du match face au Stade français, est indisponible. Gaëtan Germain qui a subi une arthroscopie pour un problème cartilagineux est toujours absent. Matis Perchaud, aponévrose plantaire, est remis mais trop juste pour la compétition. Yoan Orabé souffre d’une périostite, Luke Tagi de la cuisse et Reece Hodge du pied. Au centre, Guillaume Martocq est au repos tandis que Yan Lestrade est de retour.

Stade français - Castres

Stade français : 15. Hamdaoui ; 14. Laloi ou Boudehent, 13. Ward, 12. Delbouis ou Boudehent, 11. Etien ; 10. Henry, 9. Kockott ; 7. Briatte ou Habel-Kuffner, 8. Macalou, 6. Hirigoyen ; 5. van der Mescht, 4. Gabrillagues (cap.) ; 3. P. Alo-Emile, 2. Peyresblanques ou Ivaldi, 1. M. Alo-Emile.

Remplaçants : 16. Peyresblanques ou Ivaldi, 17. Kakovin, 18. Azagoh ou Pesenti, 19. Briatte, Habel-Kuffner ou Halaifonua, 20. Gimbert, 21. Barré, 22. Delbouis ou Boudehent, 23. N’Diaye ou Gomez Kodela.

Infirmerie : Sekou Macalou, absent du dernier déplacement des soldats roses à Bayonne, fera son grand retour dans le XV majeur parisien. À l’heure où nous imprimons ces lignes, un doute subsiste encore au centre entre Pierre Boudehent et Julien Delbouis, en troisième ligne où la recrue Tanginoa Halaifonua est en balance avec Romain Briatte, ainsi qu’au poste de talonneur où Mickaël Ivaldi et Lucas Peyresblanques lutteront pour une place de titulaire. Enfin, ce match face à Castres pourrait marquer les débuts professionnels du jeune ailier Charles Laloi, dont on dit le plus grand bien.



Castres : 15. Dumora ; 14. Hulleu, 13. Botitu, 12. Le Brun, 11. Raisuqe ; 10. Popelin, 9. Arata ; 7. Ardron, 8. Papali’i, 6. Delaporte ; 5. Staniforth, 4. Nakarawa ; 3. Hounkpatin, 2. Barlot (cap.), 1. Guérois-Galisson.

Remplaçants : 16. Zarantonello, 17. Tichit, 18. Vanverberghe, 19. Champion de Crespigny, 20. Fernandez, 21. Palis, 22. Cocagi, 23. Chilachava.

Infirmerie : Abraham Papali’i, remis de sa blessure à une cheville, devrait être titulaire. Romain Macurdy poursuit sa phase de reprise de la course. Adrea Cocagi, main fracturée, est toujours convalescent, de même que Filipo Nakosi, opéré d’un poignet et qui commence sa rééducation début novembre. Ryno Pieterse est dans le même cas pour une blessure similaire à celle de l’ailier fidjien. Martin Laveau est toujours aux soins, de même que le pilier Matt Tierney (cheville).

Racing 92 - Lyon

Racing 92 : 15. Tedder ; 14. Taofifenua, 13. Tabuavou, 12. Saili (cap.), 11. Wade ; 10. Gibert, 9. Le Bail ; 7. Lauret, 8. Joseph, 6. Diallo ; 5. Sanconnie, 4. Chouzenoux ; 3. Laclayat, 2. Chat, 1. Kolingar.

Remplaçants : 16. Ben Arous, 17. Gogichashvili, 18. Rowlands, 19. Woki, 20. Le Garrec, 21. Méliande, 22. Fickou, 23. Gomes Sa.

Infirmerie : L’ancien joueur de Nevers Janik Tarrit s’est blessé dimanche dernier, à Montpellier, et laisse aujourd’hui les coachs franciliens sans talonneur valide sur le banc. Dès lors, c’est Eddy Ben Arous, habituellement pilier gauche, qui devrait donc être amené à occuper le poste si Camille Chat devait quitter le terrain samedi soir, face à Lyon. Si Ben Arous a déjà joué talonneur par le passé et répondra présent en mêlée fermée, l’exercice du lancer en touche devrait néanmoins lui demander un effort d’adaptation supplémentaire.



Lyon : 15. Niniashvili ; 14. Mignot, 13. Maraku, 12. Regard, 11. Rattez ; 10. Jackson, 9. Couilloud (cap.), 7. Saghinadze, 8. Botha, 6. Cretin ; 5. R. Taofifenua, 4. Lambey ; 3. Bamba, 2. Coltman ou Marchand, 1. Rey ou Devisme.

Remplaçants : 16. Marchand ou Charcosset, 17. Devisme ou Rey, 18. Guillard, 19. William, 20. Page-Relo, 21. Smith, 22. Ioane, 23. Tafili ou Kaabeche.

Infirmerie : rotation dans le triangle arrière où Davit Niniashvili glisse à la place de Toby Arnold, tandis que Vincent Rattez et Xavier Mignot s’installent sur les ailes. Côté absences, Liam Allen (déchirure au mollet) et Loann Goujon (coude) rejoignent l’infirmerie où figurent les blessés de longue date, Jean-Marc Doussain (genou) et Léo Berdeu (ligaments croisés). Le pilier droit Feao Fotuaika (pied) va lui entamer une reprise très progressive. L’international fidjien Semi Radradra arrivera prochainement tandis que l’Italien Monty Ioane fait sa première apparition dans le groupe.

Pau - Stade toulousain

Pau : 15. Maddocks ; 14. Laporte, 13. Gailleton, 12. Decron, 11. Ezeala ou Attissogbe ; 10. Simmonds, 9. Robson ; 7. Hewat, 8. L. Whitelock (cap.), 6. Tagitagivalu ou Puech ; 5. Capelli, 4. Ducat ; 3. Tokolahi, 2. Rey, 1. Seneca ou Gigena.

Remplaçants : 16. Ruffenach, 17. Gigena ou Seneca, 18. Auradou, 19. Metz, 20. Puech ou Tagitagivalu, 21. Daubagna, 22. Desperès, 23. Papidze.

Infirmerie : Tagitagivalu est de retour après son beau parcours sous le maillot fidjien lors de la Coupe du monde. Thompson-Stringer s’est lui envolé pour l’Australie et en a fini avec sa mission paloise. Mauvaise nouvelle pour Mondinat, qui s’est blessé au Supersevens et qui s’est fait opérer du ménisque. Il devrait être absent dix à douze semaines. Zegueur est forfait pour Toulouse à cause d’une commotion. Gorgadze (entorse à la cheville), Hamonou (genou), Calles (rupture du tendon d’Achille) et Roudil (genou) sont toujours absents.



Toulouse : 15. Jaminet ou Capuozzo ; 14. Capuozzo ou A. Retière, 13. Barassi, 12. Ahki, 11. Bituniyata ; 10. Germain, 9. Graou ou A. Retière ; 7. T. Ntamack, 8. Roumat, 6. Castro-Ferreira ; 5. Fa’asalele ou Brennan, 4. Arnold ; 3. Franks, 2. Mauvaka (cap.), 1. Ainu’u.

Remplaçants : 16. Cramont, 17. Neti, 18. Brennan ou Fa’asalele, 19. Placines, 20. A. Retière ou Graou, 21. Jaminet ou A. Retière, 22. Costes, 23. Aldegheri.

Infirmerie : blessé à une cheville contre l’UBB, Lebel est forfait. Tout comme Meafou (cuisse), Duprat (cheville), Elstadt (genou) et Banos (œil). Willis (cou) est indisponible. Delibes est en stage avec France 7. Baille, Flament, Cros, Jelonch, Dupont et Ramos sont encore en vacances, comme Marchand qui est également convalescent (genou). Mallia (par ailleurs sérieusement touché à une main), Chocobares et Laulala sont aussi en congés après la fin de leur Coupe du monde. Enfin, Aldegheri et Jaminet sont de retour.