Il y a un peu moins d'une semaine, l'Afrique du Sud a été sacrée championne du monde face aux All Blacks. La rédaction du Midi Olympique a décidé de faire son XV du Mondial, avec notamment deux Français.

Cette semaine, la rédaction de Midi Olympique a donc choisi d’élire son équipe type de la Coupe du monde.Au total, quinze journalistes ont participé au vote, lequel a autant rassemblé à certains postes que divisé à d’autres... À l’arrivée, il faut bien reconnaître que ce XV a tout de même fière allure, lequel fait logiquement la part belle aux deux pays représentés en finale : le champion du monde sud-africain place cinq joueurs, comme la Nouvelle-Zélande. Derrière, on retrouve la France avec deux joueurs, puis l’Irlande, l’Angleterre et le Pays de Galles qui en comptent un chacun.

Seul Savea a fait l’unanimité

Concernant les hommes élus, seul un d’entre eux a recueilli l’ensemble des suffrages.Il s’agit du numéro 8 all black Ardie Savea, lequel a donc réalisé un remarquable 15/15. à noter toutefois que le talonneur français Peato Mauvaka, le demi de mêlée néo-zélandais Aaron Smith et le deuxième ligne sud-africain Eben Etzebeth n’en étaient pas loin, avec 14 voix sur 15.Quant au flanker springbok Pieter-Steph Du Toit, il finit avec un joli total de 13 votes. Suivent l’ailier Mark Tele’a (12 voix), le trois-quarts centre Bundee Aki et le deuxième ligne Scott Barrett (11 voix), le pilier droit Frans Malherbe (10 voix), puis l’arrière Thomas Ramos (9 voix). Il faut aussi souligner les 8 votes pour le flanker gallois Jac Morgan. Ce fut un peu plus serré sur l’autre aile où Will Jordan (8 voix) a devancé Cheslin Kolbe (5). Et encore davantage en deuxième centre, où Jesse Kriel (6) a coiffé Rieko Ioane (5), ou à l’ouverture, où Owen Farrell (8) s’est imposé face à Richie Mo’unga (6). à gauche de la mêlée, le remplaçant de luxe des Boks, Ox Nche (7), a été préféré à Andrew Porter (4).

Notre XV :

15. Thomas Ramos

Il fut l’un des cadres des Bleus, lequel a assumé son statut sur le terrain. Exceptionnel lors du match d’ouverture contre la Nouvelle-Zélande, grâce notamment à son adresse sous les ballons, il a souvent pris ses responsabilités dans le jeu.Et il s’est montré en réussite face aux poteaux, avec 74 points inscrits en quatre matchs seulement.Même si sa transformation contrée en quart de finale (et largement controversée) a coûté cher à l’arrivée.

14. Will Jordan (Nouvelle-Zélande)

Et dire qu’il aurait pu être seul détenteur du record d’essais marqués lors d’une seule Coupe du monde avec neuf réalisations sans un péché de gourmandise de son ouvreur Richie Mo’unga en demi-finale, le privant également d’un quadruplé contre l’Argentine. Qu’importe, Will Jordan aura marqué de sa classe ce Mondial avec 12 franchissements et 494 mètres parcourus. Attaquant redoutable, l’ailier des Crusaders compte désormais autant d’essais que de sélections (31).

13. Jesse Kriel (Afrique du Sud)

Si l’attaquant des Sharks Lukhanyo Am ne s’était pas blessé avant que ne débute la Coupe du monde, Jesse Kriel aurait probablement connu cet automne un temps de jeu réduit à peau de chagrin. Durant ce Mondial, le trois-quarts centre de Yokohama fut pourtant le joueur le plus renversant de la ligne d’attaque sud-africaine, plaquant à tour de bras et perçant les rideaux défensifs avec appétit. Quel beau complément fait-il au buffle Damian De Allende, nom d’un Bok !

12. Bundee Aki (Irlande)

Incontestablement le meilleur centre de cette Coupe du monde 2023. Auteur de cinq essais en autant de sorties, Aki a tout défoncé sur son passage, et ce sont les défenses adverses qui en ont fait les frais. Éliminé dès les quarts de finale, il a tout de même terminé son Mondial avec des statistiques ahurissantes. Accrochez-vous bien. 10 franchissements, 447 mètres parcourus ballon en main et 30 défenseurs battus. Bon, si après ça, vous n’êtes pas convaincus…

Bundee Aki a été un des meilleurs joueurs de ce Mondial. Icon Sport

11. Mark Tele'a (Nouvelle-Zélande)

S’il fut logiquement la révélation mondiale de l’année, c’est d’abord pour la qualité de sa compétition, qui l’a fait découvrir à la face de la planète.Certes, l’histoire retiendra qu’il a manqué le quart victorieux contre l’Irlande à cause d’une précédente virée nocturne.Mais, pour le reste, le All Black fut aussi déroutant qu’insaisissable sur le terrain. Avec huit franchissements, trois essais et 392 mètres parcourus en seulement quatre matchs, il a prouvé qu’il était déjà un attaquant hors pair.

10. Owen Farrell (Angleterre)

Critiqué, conspué, suspendu, sanctionné et pourtant toujours là. ll est passé à un cheveu d’offrir une qualification en finale à l’Angleterre via un drop surgi de nulle part. Il a fini meilleur réalisateur de l’épreuve en loupant les deux premiers matchs. Il a dépassé le total de Jonny Wikinson sous le maillot blanc. Owen Farrell est un joueur hors norme qui n’a pas son pareil pour appliquer un système de jeu, envers et contre tout, même quand son propre public le hue sans vergogne.

9. Aaron Smith (Nouvelle-Zélande)

Face à la copie rendue par le vétéran Aaron Smith (34 ans) durant cette Coupe du monde, on en vient parfois à se demander si Antoine Dupont est dans les faits le meilleur demi de mêlée de la planète. C’est que Smith, qui a désormais tiré un trait sur son immense carrière internationale (125 sélections), possède la plus belle passe du circuit international, un sens du jeu qui lui est propre et surtout, une épatante façon de se faufiler entre les gros…

8. Ardie Savea (Nouvelle-Zélande)

À ceux nous demandant aujourd’hui pourquoi Ardie Savea devance aisément ses concurrents Caelan Doris et Grégory Alldritt, on livrera en vrac ces quelques chiffres marquants : durant le Mondial écoulé, le numéro 8 des All Blacks a parcouru 297 mètres balle en mains, battu 27 défenseurs et réussi 9 offloads (passes dans la défense). Comment World Rugby aurait-elle pu décerner le trophée de meilleur joueur du monde à un autre joueur que le petit frère de Julian ? C’était juste impossible…

7. Pieter-Steph Du Toit (Afrique du Sud)

Grand joueur, grand match.Pieter-Steph Du Toit, c’est un peu ça.Le flanker sud-africain est toujours là quand il le faut, et ce sont les Springboks qui en profitent. Ses 28 plaquages en finale hantent encore tous les esprits néo-zélandais.Dur au mal,Du Toit a terminé la compétition avec 66 interventions défensives à son actif.La plus grosse erreur serait de l’enfermer dans la case des joueurs qui ne savent que défendre, il sait aussi utiliser le ballon.Et surtout, sa force aurait raison de cette case.

6. Jac Morgan (pays de Galles)

Il a réconcilié le monde entier avec le rugby gallois.Le joueur des Ospreys, Jac Morgan, a signé un premier tour sensationnel, dans le rôle du flanker multicartes. Énorme joueur de ballon, capable de faire une passe au pied contre les Fidji puis un 50-22 contre l’Australie. Contre ces mêmes Wallabies, on l’a vu, lancé comme un frelon, transpercer la défense adverse au cœur pour offrir un essai à Gareth Davies. Il restera comme la révélation galloise d’une année 2023très contrastée.

5. Scott Barrett (Nouvelle-Zélande)

Ce monsieur n’est plus le frère de Beauden etJordie, il est aujourd’huiScottBarrett, et rien d’autre.Le deuxième ligne néo-zélandais (il peut aussi jouer en tant que flanker), a tout simplement été exceptionnel.Déjà, il n’a manqué aucune rencontre de la compétition et ensuite, il l’a terminée avec 53plaquages à son actif et 7 défenseurs battus.Passé près de soulever le trophée Webb-Ellis, Scott peut tout de même se rassurer en se disant qu’il n’a rien à se reprocher et surtout, qu’il fait partie de notre XV.

Scott Barrett a été exceptionnel durant cette Coupe du monde 2023. Icon Sport

4. Eben Etzebeth (Afrique du Sud)

Début octobre, un membre du staff tricolore nous avait confié que si Anthony Jelonch était à ce point important dans le système français, c’est qu’il était le seul à terminer ses matchs avec deux plaquages offensifs, c’est à dire après avoir écrasé son adversaire direct ou lui avoir fait lâcher le ballon. Tout ça pour vous dire qu’avec huit plaquages offensifs réalisés sur cette Coupe du monde, Eben Etzebeth fut simplement inégalable, irremplaçable... et globalement incomparable avec le joueur qu’il fut à Toulon.

3. Frans Malherbe (Afrique du Sud)

Lorsqu’on a demandé la semaine passée à Owen Franks, pilier droit all black double champion du monde (108 sélections), quel joueur springbok l’impressionnait le plus sur ce Mondial, il a répondu sans hésitation : « Frans Malherbe. […] Il est capable de tenir une mêlée très longtemps et surtout d’effectuer une double poussée pour la dominer. » Quand c’est une telle légende qui le dit… Si l’Afrique du Sud possède une mêlée aussi terrifiante, elle lui doit quand même en grande partie.

2. Peato Mauvaka

Si on vous avait présenté ses statistiques personnelles sur la Coupe du monde, sans vous présenter son poste, vous auriez sûrement parié sur un ailier ou un trois-quarts centre. Avec trois essais, cinq franchissements, neuf défenseurs battus, trois offloads et 226 mètres parcourus, il fut indéniablement le meilleur talonneur de la compétition, laquelle a basculé pour lui quand, à la 12e minute du match d’ouverture, Julien Marchand a dû sortir sur blessure.Ensuite, son compère a carrément plané.

1. Ox Nche (Afrique du Sud)

Si vous avez suivi de loin le Mondial, vous devez vous demander comment un remplaçant peut faire partie de notre XV. On vous explique. Ox Nche est un véritable finisseur (mot d’actualité). À chacune de ses entrées, il a mis au supplice ses vis-à-vis. Allez demander à Dorian Aldegheri et Kyle Sinckler qui ont vécu l’enfer face à lui… Le pilier gauche y est pour beaucoup dans le sacre des Springboks. Sans lui, la médaille d’or serait sûrement autour d’autres cous à l’heure actuelle.