À l'issue de la finale de la Coupe du monde qui opposait la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, les journalistes du Midi olympique ont abordé le rôle essentiel d'un buteur dans La Troisième mi-temps. Handré Pollard était donc au cœur du débat, lui qui a inscrit l'intégralité des points de son équipe pour mener les Boks à leur quatrième titre mondial.

Ce n'est pas le plus sexy des ouvreurs dans le jeu, pourtant Handré Pollard a encore une fois été décisif. Pas de grandes envolées, mais plutôt clinique, fidèle à son style, il a parfaitement guidé les siens lors de la finale de cette Coupe du monde. Hors groupe au début du Mondial à cause d'une blessure, son retour a fait le plus grand bien aux Boks. Remplaçant en quart de finale face aux Français et en demi-finale face aux Anglais, l'ouvreur a retrouvé une place de titulaire pour la finale face aux All Blacks.

Un choix du staff sud-africain qui a porté ses fruits puisque le demi d'ouverture, passé par Montpellier, a inscrit la totalité des points de son équipe. Quatre pénalités et douze points qui offraient à l'Afrique du Sud sa quatrième Coupe du monde !

Avec Vincent Franco, Paul Arnould et Yanis Guillou. Réalisation de Baptiste Barbat.