ViàMidol, l'émission 100% Coupe du monde de Midi Olympique et viàOccitanie, prend place pour la dernière fois ce lundi soir. Au programme, de cette émission finale, nous ferons les tops et les flops de cette dixième édition de la Coupe du monde.

Après sept semaines de compétition, la Coupe du monde est désormais terminée par le quatrième sacre de l'Afrique du Sud ! Les Springboks l'ont emporté face à la Nouvelle-Zélande et ont marqué cette édition 2023. Dans la dernière émission viàMidol la quotidienne, nous revenons sur l'ensemble de la compétition en vous proposant nos tops et nos flops de cette Coupe du monde marquante.

Si le Portugal et son jeu léché sera mis à l'honneur, le XV de France a lui déçu en état éliminé en quart de finale, comme l'Irlande. Un best of vous sera proposé en fin d'émission pour clôturer ces deux mois de compétition.

Le programme de l'émission :

L'info du jour : Les Springboks, champions du monde pour la 4e fois de leur histoire

Le focus : Les Tops et Flops de ce 10e Mondial

Pour finir : Le best of de viàMidol - la quotidienne