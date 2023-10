Très décrié tout au long de ce mondial, l'arbitrage a semblé cohérent dans cette finale, jusqu'à ce dernier grattage de Kwagga Smith.

Que retiendra-t-on de cette Coupe du monde 2023 ? Le parcours titanesque de l'Afrique du Sud ou les polémiques incessantes liées à l'arbitrage depuis le début de la phase finale ? Du quart de finale entre les Springboks et le XV de France jusqu'au dernier grattage de Kwagga Smith contre la Nouvelle-Zélande, l'homme au sifflet a été suivi, pressé et harcelé à la moindre décision litigieuse.

Mais sur la finale, l'arbitrage de Wayne Barnes a été plus que cohérent, notamment sur les quatre cartons sortis à l'encontre de Shannon Frizell, Sam Cane, Siya Kolisi et Cheslin Kolbe. Dans La Troisième Mi-temps, nos journalistes ont loué la constance de l'arbitre anglais même si certaines situations auraient pu faire tomber la pièce de l'autre côté. Avec Vincent Franco, Paul Arnould et Yanis Guillou. Réalisation de Baptiste Barbat.