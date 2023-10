Dans une enceinte qui lui réussit plutôt bien, Cheslin Kolbe, auteur d’une phase finale exceptionnelle, assez loin de l’image aperçue durant deux ans à Toulon, s’est offert le plus beau des cadeaux le jour de ses 30 ans.

La tête plongée à l’intérieur de son maillot, Cheslin Kolbe n’a pas osé regarder les dernières minutes de la finale depuis le bord de la pelouse. Quelques instants plus tôt, il venait de se voir infliger un carton jaune qui aurait pu tout changer et renverser le sort d’une rencontre jusque-là plutôt maîtrisée de la part des Springboks (73e). Sans doute s’en serait-il voulu longtemps si la Nouvelle-Zélande, alors seulement menée d’un tout petit point, avait réussi à retourner une situation bien mal engagée. À le voir se contorsionner sur cette chaise située près du banc des remplaçants, les épaules rentrées vers l’intérieur, le visage totalement caché par son maillot, on pouvait deviner la confusion des sentiments au plus profond de lui. Le coup passa tout près. Mais il était peut-être écrit que, le jour de son anniversaire, à l’instant d’entrer dans la trentaine et la maturité qu’on lui adjoint souvent, l’ancien ailier de Toulon et du Stade toulousain aurait la chance de s’offrir le plus beau de tous les cadeaux : le trophée Webb-Ellis.

Aux bons souvenirs du Stade de France

Avant cela, comme quasiment à chacune de ses apparitions au Stade de France, il a réalisé un match incroyable, mettant souvent en difficulté son adversaire direct Will Jordan mais aussi toute la défense néo-zélandaise par ses appuis et sa vitesse. Ses prises de balles ont souvent électrisé les tribunes de l’enceinte dionysienne. À croire qu’il se sent un peu chez lui à Saint-Denis. "J’ai plein de bons souvenirs ici, avait-il expliqué avant le choc devant le XV de France en quart de finale. Il s’agira d’une nouvelle opportunité pour en créer d’autres qui, je l’espère, dureront toute notre vie." À cet instant, sans doute ne pensait-il pas si bien dire…

Avant le dernier round de ce Mondial, Cheslin Kolbe avait déjà évolué à six reprises au "SDF". Avec à la clé quelques délicieux souvenirs : une passe décisive à destination de Yoann Huget pour soulever son premier Bouclier de Brennus en 2019 devant Clermont (24-18) ; un drop de cinquante mètres avec Toulouse en finale du Top 14 devant La Rochelle (18-8) deux ans plus tard ; et un contre assassin sur une transformation de Thomas Ramos face aux Bleus (29-28) en quarts de finale de cette compétition. Un dernier geste qui lui a valu de subir quelques sifflets de la part du public lors de la demi-finale contre l’Angleterre.

Les mauvaises langues diront toujours que Kolbe n’a pas été décisif dans cette dernière rencontre comme quatre ans plus tôt lors de la finale du Mondial japonais. Ce jour-là, Kolbe avait montré le chemin avec un essai où il avait étalé toute sa classe et sa vitesse : accélération pour se débarrasser du pilier Joe Marler puis cadrage débordement sur le capitaine Owen Farrell avant de filer dans l’en-but. Il n’empêche : samedi soir il a encore lourdement pesé. Un peu à l’image de l’ensemble de ses performances dans cette phase finale. De quoi rendre fou de colère les supporters du RC Toulon, eux qui ne l’ont que rarement vu évoluer à ce niveau de performance durant ses deux années passées sur la Rade. Pour ne pas dire jamais.