La dernière émission de viàMidol la quotidienne s'est tenue ce lundi soir. Après deux mois d'émissions au fil de la Coupe du monde, il est l'heure de retracer les meilleurs moments au sein d'un best of.

ViàMidol, c'est l'émission qui vous a accompagné durant huit semaines de Coupe du monde ! La quotidienne du Midi Olympique et de viàOccitanie a déchaîné les passions en rassemblant chaque soir de nombreux passionnés. Sur le plateau, plusieurs moments ont été marquants notamment lors des fameux face à face ou lors des interviews d'invités au plus près de la compétition. D'ailleurs, certains de ces moments drôles ont été compilés au sein d'un best of, paru lors de l'émission finale ce lundi soir.

Des maladresses aux clashs en passant par les problèmes techniques et les moments cocasses, plusieurs moments ont prêté à sourire lors de ces nombreuses émissions. Découvrez sans modération ce best of, alors que viàMidol... continuera une fois par semaine prochainement ! De quoi vous donner le sourire.