Non retenu dans le groupe puis rappelé début octobre pour pallier le forfait de son concurrent Jack Willis, Sam underhill a signé une prestation de très haut niveau pour ce qui restera son premier et dernier match dans cette coupe du monde 2023.

Cela faisait plus d’un an que Sam Underhill n’avait pas porté le prestigieux maillot blanc frappé de la rose. Sa dernière sortie avec le XV d’Angleterre remontait au 9 juillet 2022, pour une tournée en Australie. En suivant, l’infatigable troisième ligne aile de Bath avait subi deux graves commotions qui l’avaient contraint à déclarer forfait pour le Tournoi 2023. Puis la concurrence (en l’occurrence Jack Willis) avait marqué des points et le joueur de Bath n’avait finalement pas été retenu par le sélectionneur Steve Borthwick pour disputer la Coupe du monde. Un choix pour le moins surprenant qui avait fait des remous au sein du groupe anglais et avait causé sa détresse : "J’étais dégoûté de partir, vraiment. Non seulement parce que je m’éclatais mais aussi parce que j’avais fait de cette Coupe du monde un grand objectif personnel. Nous étions dix troisième ligne : le staff a dû faire des choix." Le sécateur de Bath a peut-être payé son manque de polyvalence face à un Lewis Ludlam, capable de jouer en numéro 8.

Vingt-quatre plaquages,deux turnovers

Sa revanche, Sam Underhill a fini par l’avoir le 8 octobre. Jour où Steve Borthwick l’a rappelé pour remplacer Willis, forfait pour la compétition. Pour autant, il ne fut pas aligné pour le quart contre les Fidji ni la demie contre l’Afrique du Sud, où le triumvirat Lawes-Earl-Curry fut maintenu. Mais Borthwick lui offrit cette titularisation pour injecter un peu de sang neuf dans une équipe éprouvée par sa guerre des tranchées contre les Springboks. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le joueur de Bath a su saisir sa chance. Incroyablement à l’aise tout au long du match, il n’a jamais semblé manquer de rythme, plaquant à tour de bras (vingt-quatre interventions au total) pour éteindre les velléités offensives des Pumas. On a aussi retrouvé le redoutable gratteur qui lui avait valu, au Mondial 2019, son surnom de "Kamikaze Kid" donné à lui et à Tom Curry par son sélectionneur Eddie Jones, rapport au sens du sacrifice des deux hommes. Quand on lui rappela ce sobriquet, le flanker éclata de rire : "Oh ! non, c’est du passé ça, ce n’est plus d’actualité."

Toujours est-il que vendredi soir, Underhill s’est encore sacrifié. Mais a savouré, aussi. Et plus que d’habitude : "Tout ce temps passé sans porter ce maillot m’a montré une chose : on ne peut jamais être sûr de rien. Je n’avais pas besoin de cela pour être motivé car entre l’envie de bien terminer et les derniers matchs de nos coéquipiers, on n’en manquait pas. En revanche, mon absence a décuplé mon appréciation de ces moments. C’est quand on en est privé que l’on se rend compte à quel point ils sont précieux." Underhill a en tout cas envoyé un message à son sélectionneur, Steve Borthwick, qui devrait en prendre note pour le prochain Tournoi…