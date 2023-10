Auteur d’un match époustouflant, celui qui a été élu meilleur joueur du monde en 2019 a réédité son exploit de la dernière finale au Japon. Celle-ci parachève un Mondial immense qui traduit aussi son évolution en tant que leader du groupe sud-africain.

Le grand blond a encore frappé. Déjà colossal durant toute la Coupe du monde 2019 au terme de laquelle il avait déjà eu le privilège de soulever le trophée William Webb Ellis en plus d’être désigné meilleur joueur du monde, "PSDT" a encore une fois sorti une prestation majuscule en finale, où il a joué un rôle de premier rang dans la vaste entreprise de démolition menée par les Boks. À la mi-temps, il affichait déjà 14 plaquages pour un seul manqué. On l’a vu remuer du All Blacks toute la partie, et surtout dans toutes les zones du terrain : quand il était au centre, il s’appliquait à secouer les premiers et meilleurs porteurs de balle des All Blacks comme Ardie Savea, Scott Barrett ou Jordie Barrett. Quand il se retrouvait dans les couloirs, il mettait un maximum de pression sur les ailiers, et en particulier Will Jordan qui commit plusieurs fautes de main en raison de son omniprésence.

Mais son rôle ne s’est pas limité à cela. En touche aussi, le joueur des Toyota Verblitz s’est avéré précieux. Quand Eben Etzebeth et Franco Mostert sont sortis, c’est lui qui a souvent été sollicité en touche au niveau du premier bloc pour assurer les prises et rassurer Deon Fourie, mis sous pression par le contre néo-zélandais… Son plaquage autoritaire sur Jordie Barrett en toute fin de rencontre illustre à merveille sa puissance destructrice. Il termina d’ailleurs la rencontre avec 28 plaquages. Certes, on peut regretter qu’il ne porte pas autant le ballon que ses rivaux comme Shannon Frizell ou Ardie Savea, mais il a clairement joué un rôle central dans la victoire des Springboks.

"Le missile de Malmesbury"

En conférence de presse d’après-match, son sélectionneur Jacques Nienaber n’avait pas les mots pour qualifier la prestation titanesque de son flanker : "Il a été phénoménal. Je ne sais pas comment le dire… La défense, c’est mon domaine et… il a été exceptionnel. Sur les derniers matchs, il a défendu comme si sa vie en dépendait. Il n’était pas le seul à le faire, toute l’équipe a été comme ça. J’ai une blague à son sujet : je lui dis souvent que si, pendant un entraînement, un sac plastique blanc traverserait le terrain poussé par le vent, il serait capable de lui courir après. Il a été incroyable. Ce soir, il était le Missile de Malmesbury. Il n’était plus humain, il était comme une machine." Pendant que le sélectionneur évoquait son flanker, le capitaine Siya Kolisi esquissait un sourire, et pris la parole spontanément pour évoquer la performance de Du Toit : "Vous n’avez pas idée à quel point il a grandi, à quel point il s’est développé en tant que joueur et en tant qu’homme. C‘était incroyable de jouer à ses côtés ce soir. On était sur la même ligne, et d’un coup je le voyais monter comme une flèche sur son vis-à-vis pour lui coller un gros timbre. C’était fou."

Kolisi : "Il a relevé tout le monde la semaine dernière"

Kolisi a également évoqué le nouveau rôle de Du Toit dans le groupe : "Maintenant, il parle aux autres quand ils ont la tête en bas. La semaine dernière, on en a bavé mais lui, il a relevé tout le monde dans le vestiaire. Parfois, je n’ai pas les mots pour parler aux mecs. Mais d’autres se lèvent et prennent mon relais et tout le monde embarque. Pieter-Steph est de ces gars-là. Je suis très fier de ce qu’il a fait ce soir, et de l’homme qu’il est devenu." Un homme qui est entré dans le cercle très fermé des double champions du monde…