ViàMidol, l'émission 100% Coupe du monde de Midi Olympique et viàOccitanie, prend place durant l'ensemble de la compétition, jusqu'au 28 octobre. Ce vendredi, débat sur les stratégies de jeu lors de la finale de la Coupe du monde entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud.

Après presque deux mois de compétition, la Coupe du monde de rugby va connaître son épilogue ce week-end, avec la petite finale ce vendredi entre l'Argentine et l'Angleterre (21h) puis avec la finale opposant la Nouvelle-Zélande au tenant du titre sud-africain ce samedi (21h). Dans l'émission Viàmidol la quotidienne, retour sur ces deux rencontres, et notamment la finale, avec une grande question : qui devra prendre le jeu à son compte et dicter le tempo de cette rencontre quoi pourrait être perturbée par l'apparition de la pluie. Ce qui pourrait tout changer...

Le programme de l'émission :

L'info du jour : quels Bleus titulaires en Top 14 ?

Le débat du jour : Nouvelle-Zélande / Afrique du Sud : Qui va faire le jeu ?

Face à face : la charnière : Avantage All Blacks ou Boks ?

Focus : Argentine / Angleterre : Y a-t-il vraiment un favori ?