La finale de la Coupe du monde entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud annonce un match spectaculaire. Un combat tactique se prépare entre les deux équipes.

Dans viàMidol la quotidienne, l'ancien demi d'ouverture Benjamin Boyet, ancien demi d'ouverture international et consultant BeinSport décrypte les possibles stratégies. L'axe du terrain et la conquête du terrain seront essentiels pour faire la différence. Selon lui, il faudra aussi et logiquement se méfier de la mêlée des Springboks...