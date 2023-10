Au lendemain de la finale de la Coupe du monde il sera déjà temps de basculer sur le Top 14. Comme chaque semaine retrouvez les compositions probables de chaque équipes ainsi que l'infirmerie pour la reprise du championnat.

Bayonne - Stade français

Le XV de départ probable de l'Aviron bayonnais : 15. Tiberghien ; 14. Callandret, 13. Muscarditz, 12.Martocq, 11. Baget ; 10. Lopez, 9. Rouet ; 7. Héguy, 8.Cassiem, 6. Iturria ; 5. Ceyte, 4. Marchois (cap.) ; 3. Cotet, 2. Bosch, 1.Béthune.

Remplaçants : 16. Giudicelli, 17. Cormenier, 18. Mikautadze, 19.Bourdeau ou Huguet, 20. Machenaud, 21. Maqala, 22. Spring, 23. Tatafu.

Infirmerie : l’arrière et buteur Gaëtan Germain, qui se remet de son opération des ligaments croisés à un genou, a subi une arthroscopie pour un problème cartilagineux. Le pilier Matis Perchaud (aponévrose plantaire) est remis mais trop juste pour la compétition. Le jeune arrière Yoan Orabé souffre d’une périostite, le pilier Luke Tagi d’une cuisse et le centre-arrière Reece Hodge d’un pied.

Le XV de départ probbale du Stade français : 15. Hamdaoui ; 14.Dakuwaqa ou Laloi, 13.Delbouis, 12.Ward, 11.Etien ; 10.Segonds, 9.Kockott ; 7.Hirigoyen, 8.Habel-Kuffner, 6.Briatte ; 5.Van der Mescht ; 4.Gabrillagues (cap.) ; 3.Melikidze ou P.Alo-Emile, 2. Ivaldi, 1.Abramishvili.

Remplaçants : 16. Peyresblanques, 17.M. Alo-Emile ou Kakovin, 18.Azagoh ou Pesenti, 19.Macalou, 20.Zabalza, 21.Barré, 22.Boudehent ou Pesenti, 23.P.Alo-Emile ou Melikidze.

Infirmerie : après une longue interruption du Top 14, l’infirmerie parisienne est quasiment vide. Seul le pilier Clément Castets est indisponible. Ce dernier a été, pour la deuxième fois, opéré des cervicales en raison de douleurs récurrentes.L’intervention chirurgicale, qui s’est déroulée au mois de septembre, s’est bien passée. L’ancien joueur du Stade toulousain est aujourd’hui en phase de reprise de l’entraînement. Par ailleurs, Sekou Macalou, après sa période internationale, est de retour. Seulement, en milieu de semaine, sa participation était encore incertaine.

Perpignan - Pau

Le XV de départ probable de l'USAP : 15. Allan ; 14. Dupichot ou Duguivalu, 13.Acebes (cap.), 12. Veredamu, 11. Crossdale ; 10. McIntyre, 9.Deghmache ; 7.Galletier, 8. Velarte, 6. Sobela ; 5. Tuilagi, 4.Labouteley ; 3.Roelofse, 2. Lam, 1. Tetrashvili ou Lotrian.

Remplaçants : 16. Montgaillard, 17. Lotrian ou Tetrashvili, 18.Eru, 19.Bachelier, 20. Ecochard, 21. Barraque, 22. Dubois, 23.Ceccarelli.

Infirmerie : Shahn Eru et Tavite Veredamu furent touchés contre Trévise lors de la seule rencontre amicale disputée durant la pause à Aimé-Giral. Pour cause de commotions respectives, les deux joueurs retrouveront tranquillement le pré dans quelques jours. Alan Brazo (ischios), Giorgi Tetrashvili (cheville), Jacobus Van Tonder (pectoral), Job Poulet (main) et Boris Goutard (dos) poursuivent également leur convalescence. Le centre Apisai Naqalevu ne rejouera pas avant 2024, après s’être rompu un tendon à une main.

Le XV de départ probable de la Section paloise : 15. Maddocks ; 14. Laporte, 13. Gailleton, 12. Decron, 11. Attissogbe ; 10. Simmonds, 9. Robson ; 7. Zegueur, 8.L. Whitelock (cap.), 6. Hewat ; 5. Metz ou Capelli, 4.Ducat ; 3. Corato ou Tokolahi, 2. Rey, 1. Thompson-Stringer.

Remplaçants : 16. Delhommel, 17. Sénéca, 18. Auradou, 19. Capelli ou Metz, 20. Puech, 21. Daubagna, 22. Desperès, 23. Tokolahi ou Corato.

Infirmerie : après avoir disputé la Coupe du monde sous le maillot de la Géorgie, Beka Gorgadze est revenu blessé à Pau. Le troisième ligne souffre d’une entorse à une cheville. Pour le reste des blessures, il faut regarder au niveau des genoux. Le deuxième ou flanker Thibaut Hamonou et l’ouvreur Clément Mondinat souffrent tous les deux de l’articulation alors que le centre-ailier Eliott Roudil est toujours en rééducation. Le deuxième ligne Mickaël Capelli est lui de retour.

Lyon - Clermont

Le XV de départ probable du Lou : 15. Arnold (cap.) ; 14.Mignot ou Niniashvili, 13.Maraku, 12.Regard ou Godwin, 11.Dumortier; 10.Jackson, 9.Couilloud (cap.) ; 7.Saghinadze, 8.Botha, 6.Cretin; 5.Geraci, 4.Lambey; 3.Tafili, 2.Marchand, 1.Rey.

Remplaçants : 16.Coltman ou Charcosset, 17.Kaabeche ou Devisme, 18.R.Taofifenua, 19.Allen ou Gouzou, 20.Page-Relo, 21.Smith, 22.Godwin ou Mignot, 23.Bamba.

Infirmerie : Si le Lou utilisera dès ce week-end ses internationaux français, ce ne sera pas le cas du numéro 8 samoan Jordan Taufua et de l’ailier italien Monty Ioane, en vacances. Un luxe permis par un effectif très fourni qui, malgré les longues blessures de Doussain (luxation genou) et Berdeu (ligaments croisés), peut encore permettre de se priver de joueurs comme S. Taofifenua, Kpoku, Pacheco, Rattez ou Abrahams, lesquels pourraient réintégrer le groupe dès la semaine prochaine.

Le XV de départ probable de l'ASM : 15. Newsome, 14. Delguy, 13. Simone (cap.), 12.Hériteau, 11. Raka, 10. Urdapilleta, 9. Bézy ou Jauneau, 7.Tixeront, 8.Timu, 6. Dessaigne, 5. Simmons, 4. Jedrasiak, 3. Ojovan, 2. Fainga’a, 1. Falgoux.

Remplaçants : 16. Jules-Rosette ou Couly, 17. Beria, 18. Amatosero, 19. Lee ou Yato, 20. Jauneau ou Bézy, 21. Plisson, 22. Moala ou Rozière, 23. Slimani.

Infirmerie : l’ASM est à flux tendu au niveau de ses talonneurs puisque Étienne Fourcade (hernie inguinale), Yohan Beheregaray (pied) et Benjamin Boudou (fracture d’un péroné) sont tous indisponibles. Thibaud Lanen (commotion) doit également déclarer forfait, tout comme Alexandre Fischer (rupture d’un ligament croisé à un genou), Pierre Fouyssac (rupture d’une aponévrose plantaire) et Joris Jurand (tendon d’Achille). Marcos Kremer et Tomas Lavanini disputeront la petite finale avec l’Argentine et ne rejoindront Clermont qu’après le Mondial. Pita-Gus Sowakula vient d’arriver et sera disponible face à Bayonne.

Montpellier - Racing 92

Le XV de départ probable du MHR : 15. Bouthier ; 14. Vincent ou De Nardi, 13.Darmon ou Vincent ou Doumayrou, 12. Serfontein, 11.Bridge ; 10. Carbonel, 9. Coly ; 7. Bécognée, 8. Simmonds, 6. Camara (cap.) ; 5. Willemse, 4. Stooke ; 3. Lamositele, 2.Latu, 1. Forletta.

Remplaçants : 16. Karkadze, 17. Erdocio, 18. Duguid, 19. Tauleigne, 20. Doumenc ou Nouchi, 21. Foursans-Bourdette, 22.Doumayrou ou Darmon, 23. Tu’inukuafe.

Infirmerie : les Montpelliérains devraient enregistrer les retours de plusieurs internationaux comme Paul Willemse, Arthur Vincent et Paolo Garbisi. Ce match pourrait aussi marquer les retours à la compétition de deux joueurs emblématiques que sont Yacouba Camara et Geoffrey Doumayrou. Les hommes n’ont pas rejoué depuis le mois de janvier dernier. Le demi de mêlée Cobus Reinach, même s’il n’est pas aligné sur la feuille de match des Springboks, est toujours retenu avec l’Afrique du Sud.

Le XV de départ probbale du Racing 92 : 15. Spring ; 14. Taofifenua, 13. Klemenczak, 12.Chavancy (cap.), 11. Naituvi ; 10. Gibert, 9. Le Garrec ; 7.Baudonne, 8. Joseph, 6. Lauret ; 5.Palu, 4.Chouzenoux ; 3.Laclayat, 2.Chat, 1. Kolingar.

Remplaçants : 16. Tarrit, 17. Gogichashvili, 18. Poloniati, 19. Diallo, 20. Le Bail, 21. Tedder, 22.Saili, 23. Gomes Sa.

Infirmerie : Cameron Woki et Gaël Fickou reprendront l’entraînement la semaine prochaine, au Plessis-Robinson.Juan Imhoff, toujours avec les Argentins dans le Mondial, est lui aussi attendu dans les Hauts-de-Seine mardi matin. Quant aux Springboks Trevor Nyakane et Siya Kolisi, ils bénéficieraient d’une semaine de congé au pays s’ils étaient sacrés champions du monde ce week-end.Josua Tuisova, lui, est blessé à un genou et indisponible jusqu’à la fin de la saison.

Toulon - Oyonnax

Le XV départ probable du RCT : 15. Luc ; 14. Dréan, 13. Tuicuvu, 12. Paia’aua, 11.Villière ; 10. Hervé, 9. Serin ; 7. Ollivon (cap.), 8. S. Tolofua, 6. Abadie ; 5. Alainu’uese ou Jones, 4. Halagahu ; 3. Gigashvili 2.Baubigny, 1. Priso.

Remplaçants : 16. C. Tolofua, 17. Gros, 18. Jones ou Alainu’uese, 19.LeCorvec, 20. White, 21. Lolesio, 22. Wainiqolo, 23. Setiano.

Infirmerie : Toulon a fait le choix de s’appuyer sur plusieurs Mondialistes (Ollivon, Gros, Villière). D’autres manquent encore à l’appel, à l’image de Waisea, Biggar, Isa et Fainga’anuku. Baubigny (fracture à une main) est opérationnel, Swan Rebbadj (ligament croisé) doit reprendre la compétition avant la fin d’année. Il restera encore quelques semaines à l’infirmerie avec Anthony Étrillard (talon d’Achille). Le talonneur a été contraint de subir une nouvelle opération. Sa reprise est repoussée de plusieurs mois. Rayan Rebbadj est aux Fidji avec France VII et ce dernier comptera comme un Jiff de plus sur cette feuille de match.

Le XV de départ probable d'Oyonnax : 15. Miotti ; 14. Ravouvou, 13. Farrell, 12. Mensa, 11.Millet ; 10. Soulan, 9. Ruru ; 7. Credoz, 8. Grice, 6. Lebreton ; 5. Fabrègue, 4. Kornath ; 3. Vaotoa, 2. Durand, 1. Raynaud (cap.).

Remplaçants : 16. Geledan, 17. Mirtskhulava, 18. Lebas, 19. Fifita, 20. Cassang, 21. Bouraux, 22. Bettencourt, 23. Oz.

Infirmerie : la trêve n’a pas vidé l’infirmerie. Elle a permis aux piliers Antoine Abraham (cervicales) et Adrien Bordenave (biceps), aux troisième ligne Luke Hamilton (genou) et Filimo Taofifenua (branche zygomatique), à l’ailier Daniel Ikpefan (ischios) et à l’arrière Tony Ensor (commotion) d’avancer vers la reprise. Mais la liste des blessés s’est allongée avec les ailiers Enzo Reybier (opéré suite à une fracture d’un péroné), Gavin Stark (cheville) et Daren Sweetnam (épaule). Arrivé à Oyonnax en début de semaine, le pilier international écossais Rory Sutherland est dans l’attente d’un feu vert administratif.

La Rochelle - Castres

Le XV de départ probable du Stade rochelais : 15. Dulin ; 14. Leyds, 13. Nowell, 12. Favre, 11.Thomas ; 10. West ou Reus, 9. Kerr-Barlow (cap.) ; 7.Dillane, 8.Tanga-Mangene, 6. Cancoriet ; 5. Picquette, 4. Lavault ; 3.Colombe, 2. Lespiaucq-Brettes, 1. Païva.

Remplaçants : 16. Idoumi, 17. Penverne, 18. Ployet, 19. Della-Schiava, 20. Berjon, 21. Reus ou West, 22. Bosmorin, 23. Kuntelia.

Infirmerie : le staff charentais doit encore se passer de ses Mondialistes (Bourgarit, Alldritt, Danty, Atonio, Wardi, Hastoy, Pa.Boudehent) qui commenceront à effectuer leur retour la semaine prochaine mais aussi de quelques blessés dont Raymond Rhule (ménisque) et Matthias Haddad (genou), dont le retour à la compétition est espéré mi-novembre.

Le XV de départ probbale du CO : 15. Dumora ; 14. Palis, 13. Séguret, 12. Botitu, 11.Hulleu ; 10. Popelin, 9. Arata ; 7. Delaporte, 8. Cope, 6.Babillot (cap.) ; 5. Staniforth, 4. Maravat ; 3.Hounkpatin, 2. Barlot, 1. Walcker.

Remplaçants : 16. Zarantonello, 17. Tichit, 18.Nakarawa, 19.Champion de Crespigny, 20. Fernandez, 21. Le Brun, 22. Cocagi, 23. Chilachava.

Infirmerie : les rangs de l’infirmerie sont encore bien garnis à Castres : Romain Macurdy poursuit sa phase de reprise de la course.Le centre Adrea Cocagi, main fracturée, est toujours convalescent, de même que Filipo Nakosi, opéré d’un poignet et qui commencera sa rééducation début novembre. Ryno Pieterse est dans le même cas pour une blessure similaire à celle de l’ailier fidjien. Abraham Papali’i (entorse cheville) est aussi en phase de reprise. Martin Laveau est toujours aux soins, de même que le pilier Matt Tierney (cheville).

Toulouse - Bordeaux

Le XV de départ probable du Stade toulousain : 15. Lebel ou Capuozzo ; 14.Tauzin, 13.Barassi, 12.Guitoune, 11.A. Retière ou Lebel ; 10.Searle, 9.Graou ; 7.Placines (cap.), 8.Roumat, 6.Brennan ou T.Ntamack ; 5.Meafou, 4.Fa’asalele ; 3.Franks, 2.Cramont ou Mauvaka, 1. Neti.

Remplaçants : 16. Mauvaka ou Cramont, 17.Ainu’u, 18.Vergé, 19.T.Ntamack ou Brennan, 20.Germain ou A.Retière, 21.Costes ou Capuozzo 22.Ahki ou Costes, 23.Merkler.

Infirmerie : si de nombreux internationaux manquent à l’appel (Baille, Marchand, Aldegheri, Flament, Cros, Dupont, Ramos, Jaminet, Arnold) car ils sont encore en vacances (voir page 15), Peato Mauvaka, Ange Capuozzo et Pita Ahki sont disponibles. Comme Baptiste Germain, remis de sa luxation à un coude. En revanche, Jack Willis (cou) - qui a quitté le groupe anglais en cours de Coupe du monde - n’est pas encore apte. Maxime Duprat est aussi à l’arrêt, comme Romain Ntamack (genou). Dimitri Delibes est à disposition de France VII.

Le XV de départ probable de l'UBB : 15. Buros ; 14. Uberti, 13. Tapuai, 12.Depoortère, 11. Tambwe ; 10. Garcia, 9. Abadie ; 7. Bochaton, 8. Gazzotti ou Tatafu, 6. Diaby ou Samu ; 5. Coleman, 4.Cazaux ; 3. Falatea ou Sadie, 2. Lamothe (cap.), 1. Poirot ou Kaulashvili.

Remplaçants : 16. Maynadier, 17. Kaulashvili ou Poirot, 18.Douglas, 19. Tatafu ou Gazzotti, 20. Nanette, 21.Holmes, 22. Ducuing, 23. Sadie ou Falatea.

Infirmerie : Yann Lesgourgues (ligaments d’un genou), Conor Sa (tendon d’Achille) et Jandré Marais (genou) sont blessés de longue durée. Vergnes-Taillefer a été opéré des adducteurs et Alexandre Ricard souffre d’une entorse à une cheville. Lucu, Jalibert, Moefana, Penaud et Bielle-Biarrrey sont en repos post-Mondial. Guido Petti joue la petite finale. En revanche, Falatea et Coleman postulent, tout comme Tatafu et Samu. Poirot (hanche) et Lamothe restaient incertains.