ViàMidol, l'émission 100% Coupe du monde de Midi Olympique et viàOccitanie, prend place durant l'ensemble de la compétition, jusqu'au 28 octobre. Ce mercredi, nous nous projettions sur la finale de la Coupe du monde 2023 et notamment dans les couloirs des deux nations finalistes.

Aujourd'hui, mercredi 25 octobre, viàMidol se projettait déjà sur le week-end rugby mondial qui arrive. Les compositions de la petite finale entre Argentine et Angleterre vendredi soir en info du jour, comment les All Blacks sont redevenus les All Blacks en débat du jour, le face à face avec en thème du jour : "à l'aile, avantage All Blacks ou Boks ?' et enfin le focus sur le fait de devenir champion du monde.

Le programme de l'émission :