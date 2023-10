Opposé aux Sharks du Durban lors de cette première journée de l’URC, les Munstermen ont fait le boulot en empochant cinq points et débutent parfaitement leur saison.

Titrés l’an passé après leur victoire face aux Stormers en finale, les Munstermen se savent forcément attendus cette saison. Et quoi de mieux pour commencer cette aventure qu’un nouveau duel face à une formation sud-africaine. Pour leur première sortie, les joueurs de Limerick ont accueilli les Sharks de Durban. Forcément, il manquait des internationaux à la pelle des deux côtés, le Munster n’ayant toujours pas récupéré des hommes comme Peter O’Mahony ou Tadhg Beirne. Ces absences n’ont pas empêché les locaux de rapidement s’envoler face aux Sharks. Un premier acte parfaitement mené pour rentrer aux vestiaires avec quatorze points d’avance après des réalisations signées Edogbo, Barron et Frisch. Le Français a marqué le troisième essai des siens et était le seul joueur non-Irlandais du XV de départ. En seconde période, le Munster a géré, avant de franchir la ligne une quatrième fois à treize minutes du coup de sifflet final pour s’offrir le point de bonus offensif. Ne vous inquiétez pas pour lui, le champion va bien et il ne s’est pas privé de le montrer. À l’issue de la rencontre, Joey Carbery ne pouvait être que satisfait après la prestation des siens : "Je pense que c’est un excellent premier match pour nous. Il y a eu quelques moments difficiles à gérer pendant la rencontre mais nous l’avons très bien fait. L’efficacité a aussi été de notre côté, tant mieux."

Les Gallois en difficulté

Bien évidemment, cette journée inaugurale n’est pas une fin en soi mais quand même. Comme la saison dernière, les franchises galloises n’ont pas l’air très en forme. Elles aussi privées de quelques atouts majeurs, à cause du Mondial, elles ont toutes trébuché ce week-end. Les Scarlets ont été laminés par les Bulls, tout comme les Ospreys au Connacht et Newport face à Édimbourg. La plus grosse surprise est peut-être la défaite de Cardiff à domicile face à Trévise.

Cette saison ne fait que commencer mais elle pourrait être très longue pour des équipes galloises qui n’ont pas vraiment de points positifs sur lesquels s’appuyer pour la suite. Enfin si, il y en a un… Ces prochains jours, elles vont toutes récupérer les internationaux gallois, qui vont reprendre du service après leur élimination en quart de finale de la Coupe du monde. Est-ce qu’ils vont tout changer ? Difficile de le savoir. La semaine prochaine, Newport et Cardiff vont s’affronter sur la pelouse des Dragons. Malheur au vaincu, qui verrait ce nouvel exercice débuter de la pire des manières.