Mardi soir, les Tricolores ont tous regagné leurs pénates. La veille, ils ont néanmoins tenu à sacraliser les adieux autour de quelques verres, dans les rues de Paris.

On imagine dans quel état de délabrement les Tricolores ont débarqué à l’hôtel Renaissance de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), dans la nuit de dimanche à lundi. On imagine quelle était leur peine, leur désarroi, leur douleur lorsqu’ils franchirent les portes de l’établissement du 92, aux abords de 2 heures du matin, soit une poignée de temps après ce coup de sifflet meurtrier de Ben O’Keefe, l’anti-héros de ce quart de finale (28-29). Mais qu’ont-ils fait, ensuite, pour exorciser leur peine ? Après avoir bu une bière au comptoir de l’hôtel, entourés là de quelques employés du Renaissance, les Tricolores se sont dispersés dans la nuit parisienne, qui place de Clichy, qui dans le Triangle d’Or. Les autres, fourbus, usés, se sont attelés à remballer dans des valises les souvenirs d’une aventure ayant démarré début juillet, à Monaco. C’est qu’il fallait se hâter, bonne mère, faire place nette et rendre les clés des chambres dès le lendemain midi, la sélection argentine étant attendue dans ces eaux-là pour préparer sa demi-finale face à la Nouvelle-Zélande, puis un ultime match dans cette compétition, la petite finale ou la grande, allez savoir…

Dans quinze jours en Top 14 ?

Le lundi midi, après avoir remis leurs cartes de chambres aux réceptionnistes de l’hôtel Renaissance, le groupe France dans son entièreté s’est retrouvé à la Brasserie d’Auteuil, dans le 16e arrondissement parisien afin de sceller l’au revoir. Pour l’anecdote, c’est en ce même lieu qu’ils avaient célébré le grand chelem de 2022, au lendemain de leur victoire face au XV de la Rose dans le vieux Tournoi (25-13). Après des ultimes embrassades avec le staff, une grosse vingtaine de joueurs a poursuivi la fête (le terme est mal choisi, optons plutôt pour le terme de "débriefing arrosé") durant une partie de l’après-midi puis dans la nuit de lundi à mardi. Désireux de "boucler la boucle", comme nous le confia un membre du groupe France mercredi soir, les vingt et quelques internationaux français avaient donc réservé des chambres à l’hôtel Molitor (Peato Mauvaka, Antoine Dupont, Thibaud Flament, François Cros, Damian Penaud…), situé à une centaine de mètres du stade Jean-Bouin et du Parc des Princes. Ils ont rejoint leurs piaules au petit matin et, après avoir dormi quelques heures, ont profité du sauna du Molitor, petit diamant de l’Ouest parisien. C’est donc mardi, en début d’après-midi, que les Bleus ont quitté l’établissement en question après avoir signé quelques autographes au personnel et aux clients : "Je ne sais même pas si j’aurai la force de regarder les demi-finales", glissa d’ailleurs l’un des Bleus à un quidam. Le soir même, les joueurs du XV de France avaient donc retrouvé leurs pénates.

La suite, dites-vous ? Elle sera pour eux incarnée par une grosse dizaine de jours de vacances puis, à leur retour, les hommes de Fabien Galthié retrouveront les terrains du Top 14. Beaucoup d’entre eux disputeront même la quatrième journée de championnat avec leur club le 29 octobre prochain, soit au lendemain de la finale de la Coupe du monde. Mouillez-vous la nuque, les gars… Ça risque de faire bizarre…