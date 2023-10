Le duel du jour : Tomás Lavanini - Sam Whitelock, deux poutres, une légende

Après s’être faits remarquer en quart de finale, Tomás Lavanini et Sam Whitelock ont rendez-vous ce vendredi soir sur la pelouse du Stade de France. Les deux hommes devraient notamment se croiser dans les airs.

Sur le papier, cette demi-finale entre les Pumas et les All Blacks semble déséquilibrée. Difficile de contredire ceux qui voient déjà les Kiwis fouler la pelouse du Stade de France le 28 octobre prochain, mais les Argentins ont tout de même de beaux atouts à faire valoir. Avec leur passion habituelle pour leurs couleurs, on a l’impression que les joueurs de Michael Cheika peuvent déplacer des montagnes. Dans son effectif, le sélectionneur argentin peut compter sur quelques soldats qui ne le trahiront jamais. Parmi eux, on retrouve Tomás Lavanini. Le Clermontois réalise une très bonne Coupe du monde pour le moment. Comme on le connaît, il ne rechigne pas à l’idée d’effectuer le travail de l’ombre, laissant ses coéquipiers briller à ses côtés. Il faut dire aussi que le deuxième ligne a souvent été sur le devant de la scène, pour de mauvaises raisons. Véritable combattant, il a souvent dépassé les limites sur le pré, ce qui lui a offert la réputation de joueur indiscipliné.

Tomas Lavanini sera aligné en seconde ligne face à la Nouvelle-Zélande Steve Haag / Icon Sport - Steve Haag / Icon Sport

Dans ce Mondial, la poutre de deux mètres pour 118 kilos n’a toujours pas écopé de la moindre biscotte. Espérons que ça dure pour les Argentins… Contre le pays de Galles, les Sud-Américains ont effectué un dix sur dix en touche, et Lavanini n’y est pas étranger. Avec Guido Petti, il forme un duo de voltigeurs qui ramasse tout ce qui traîne en l’air. À l’issue du quart de finale, le numéro 5 avait le sourire : "En attaque, nous avons pu nous appuyer sur nos lancers et en défense, les ballons portés gallois n’ont pas été efficaces car nous avons réussi à bien les contenir. Ce sont des points positifs sur lesquels on va pouvoir s’appuyer lors de nos prochaines sorties." Nouveau test face à l’alignement néo-zélandais ce vendredi.

Whitelock repousse les limites

Les Irlandais font encore des cauchemars de son grattage à la 82e minute en quart de finale. Pour être honnête, nous ne savons pas par où commencer avec Sam Whitelock. Véritable légende de ce sport, le futur Palois va disputer sa quatrième demi-finale de Coupe du monde. À 35 ans, il est en course pour remporter un troisième Mondial. Véritable compétiteur, il y croit dur comme fer et il a bien raison : "Tout le monde joue pour gagner. Même s’il reste encore des étapes à franchir, bien sûr que c’est dans un coin de ma tête, mais je ne m’emballe pas. Mon expérience me garde les pieds sur Terre." Titulaire un peu surprise aux côtés de Scott Barrett, celui qui dépasse le double mètre (2,02 m) va honorer sa 152e cape avec le maillot noir face aux Pumas.

Ayant été préféré à Brodie Retallick, qui avait réussi à faire déjouer l’alignement irlandais la semaine passée, Whitelock va être attendu dans les airs ce samedi soir. Et c’est à ce moment-là qu’il risque de croiser le chemin de Tomas Lavanini. Les deux hommes pourront alors se saluer, eux qui évolueront en Top 14 cette saison. Bien évidemment, il n’est pas question de comparer ces deux golgoths, mais leur duel va valoir le coup d’œil, tant les munitions égarées en touche pourraient coûter cher. Ne les réduisons pas à cela, leurs près de 120 kilos peuvent également piquer à l’impact. Messieurs, c’est à vous de jouer.