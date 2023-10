Comme en 2019, l’arbitre le plus expérimenté du circuit est pressenti pour la finale. à moins que ses compatriotes l’en empêchent...

C’est peu dire que les quarts de finale n’auront pas été un long fleuve tranquille pour les officiels de World Rugby. D’abord parce que l’expérimenté Jaco Peyper, l’un des principaux candidats à la finale ou a minima à une demie, fut victime d’une déchirure à un mollet. Mais aussi parce que les trois autres arbitres centraux (et même quatre, si l’on inclut le "remplaçant" de Peyper, Karl Dickson), ont connu des rencontres très compliquées. À tel point que Ben O’Keeffe, pourtant copieusement critiqué par les Bleus, a été sélectionné ("au mérite", selon le communiqué de la Fédération internationale) pour diriger la demie Afrique du Sud- Angleterre et que c’est l’Australien Angus Gardner, initialement non désigné pour les quarts, qui a été "promu" pour diriger le match Nouvelle-Zélande - Argentine. Un choix effectué au détriment du Tricolore Mathieu Raynal mais aussi du Géorgien Nika Amashukeli (pourtant très estimé au sein du panel), qui n’a probablement pas bénéficié du même lobbying dans les instances que M. Gardner, soutenu par la puissante Fédération australienne…

Peyper va se tester lundi

En conséquence ? L’Anglais Wayne Barnes ayant été exempté de demi-finale, c’est en toute logique lui qui devrait diriger la grande finale du 28 octobre, ainsi que cela lui semblait déjà promis lors de la Coupe du monde 2019. À moins que, comme au Japon, les Anglais aient la "mauvaise" idée de se qualifier, en battant les champions du monde en titre… Il est à ce titre prévu que Jaco Peyper se teste physiquement lundi, afin de vérifier si son mollet peut lui permettre de diriger une rencontre internationale. Si oui, le Sud-Africain pourrait être désigné pour diriger la finale en cas de qualification de l’Angleterre ou la "petite finale" dans le cas contraire. Mais s’il devait déclarer forfait, deux jours après une éventuelle qualification du XV de la Rose ? Vaste question, même si l’instance internationale aura forcément des solutions de repli…