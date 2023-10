Leader de la défense de cette équipe de France, Gaël Fickou a réalisé une Coupe du monde discrète. Il représente peut-être la principale déception côté Bleu.

Le Mondial de l'équipe de France est terminé, l'heure de faire le bilan pour le groupe mais aussi pour certains joueurs. Si certains ont impressionné comme Peato Mauvaka, d'autres ne se sont pas toujours montrés à leur avantage. C'est le cas du centre et capitaine de la défense, Gaël Fickou. Pour nos journalistes, "Peut-être qu'il a basculé dans l'extrême, on le présentait comme un joueur discret, on l'a peu vu sonner la révolte ou créer autour de lui". Si, Fickou a plus un rôle de défenseur que de créateur en équipe de France, il s'est parfois montré trop peu inventif et très lisible durant la compétition.

Un cruel manque de réalisme

Les Bleus n'ont pas n'ont plus toujours su se montrer à leur avantage dans les zones de marques. Un manque de réalisme criant, qui coûte cher à la fin, "On était dans une euphorie offensive qui était forte et je n'ai pas retrouvé ça sur les premiers matchs", souligne Nicolas Augot.

Avec Vincent Franco, Nicolas Augot et Théophile Arlet. Réalisation de Baptiste Barbat.